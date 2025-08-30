augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

One Veszprém HC: örömkönnyek és búcsú

Címkék#Pálmarsson#Veszprém#kézilabda

A felkészülési program utolsó állomásán az izlandi FH Hafnarfjörður vendégeként lépett pályára a veszprémi együttes. A találkozó igazi különleges alkalomnak számított, hiszen a reykjavíki csarnok zsúfolásig megtelt Aron Pálmarsson búcsúmérkőzése miatt, amely ünnepi hangulatot kölcsönzött az estének. A One Veszprém HC végül tíz góllal nyert.

Veol.hu

A hazaiak kezdték aktívabban a meccset, és az első percekben kétgólos előnyre is szert tettek. A magyar csapat részéről Pechmalbec törte meg a gólcsendet a 7. percben, majd rövidesen sikerült egalizálni, sőt Marguc találatával a vezetést is átvették a vendégek. Xavier Pascual vezetőedző ekkor frissítette a sort, több új játékos is érkezett, köztük Remili, aki hamarosan főszereplővé vált. Negyedóra elteltével háromgólos előnyt jegyezhetett a One Veszprém HC.

One Veszprém HC: Pálmarsson búcsúzott
One Veszprém HC: Pálmarsson búcsúzott
Fotó: One Veszprém HC

Az FH lendületes, skandináv stílusú kézilabdát mutatott, ennek ellenére a magyar csapat fokozatosan növelni tudta az előnyét. Remili átlövései rendre utat találtak a kapuba, míg a hazaiak hálóőre több bravúros védéssel tartotta életben a reményeket. A félidőre 10–14-es állással vonultak a felek.

A fordulás után Corrales érkezett a kapuba, a Veszprém pedig feljebb kapcsolt, így hamar hatgólosra duzzadt a különbség. A mérkőzés egyik legemlékezetesebb pillanata a 100. veszprémi fellépését ünneplő Aron Pálmarsson pályára lépése volt: a 44-es mezben ismét pirosban játszhatott az izlandi közönség előtt, amely vastapssal fogadta kedvencét.

A vendégek ekkor már tízgólos előnyt is kialakítottak, és a hajrában lehetőséget kaptak a fiatalok is, köztük Molnár Robin és Gáncs-Pető Máté, utóbbi góllal is bizonyította helyét a csapatban. Corrales több bravúros védése is tapsot érdemelt, míg a hazai publikum egyre inkább Pálmarsson búcsújára koncentrált. Az 58. perc környékén, amikor a játékvezetők megállították az órát, a közönség felállva ünnepelte az irányítót, aki tapsolva hálálta meg a szeretetet.

FH Hafnarfjörður – One Veszprém HC 22-32 (10-14)

FH Hafnarfjörður: Andrésson, Dorsteinsson - Birgisson, Dorsteinsson 1, Pálmarsson 1, Gunnarson 1, Jónasson, Ólafsson 8, Chaouachi, Ásgeirsson 1, Arndal 1, Sindrason, Sigurgeirson 2, Birgisson 3, Jóhannson 2, Sindrason, Guojónsson 2.

One Veszprém HC: Appelgren, Corrales - Thiagus, Martinovic 1, Descat 1, Hesham, Elísson 2, Ligetvári, Marguc 6, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 6, ElDeraa, Pechmalbec 7, Gáncs-Pető 2, Kardos 1, Adel 1, Molnár 2, Zein.

Kiállítások: 2 perc, ill. 2 perc.

A Veszprém jövő szombaton a Budakalász otthonában kezdi a bajnoki idényt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu