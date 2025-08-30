One Veszprém HC: örömkönnyek és búcsú

A hazaiak kezdték aktívabban a meccset, és az első percekben kétgólos előnyre is szert tettek. A magyar csapat részéről Pechmalbec törte meg a gólcsendet a 7. percben, majd rövidesen sikerült egalizálni, sőt Marguc találatával a vezetést is átvették a vendégek. Xavier Pascual vezetőedző ekkor frissítette a sort, több új játékos is érkezett, köztük Remili, aki hamarosan főszereplővé vált. Negyedóra elteltével háromgólos előnyt jegyezhetett a One Veszprém HC.

One Veszprém HC: Pálmarsson búcsúzott

Fotó: One Veszprém HC

Az FH lendületes, skandináv stílusú kézilabdát mutatott, ennek ellenére a magyar csapat fokozatosan növelni tudta az előnyét. Remili átlövései rendre utat találtak a kapuba, míg a hazaiak hálóőre több bravúros védéssel tartotta életben a reményeket. A félidőre 10–14-es állással vonultak a felek.

A fordulás után Corrales érkezett a kapuba, a Veszprém pedig feljebb kapcsolt, így hamar hatgólosra duzzadt a különbség. A mérkőzés egyik legemlékezetesebb pillanata a 100. veszprémi fellépését ünneplő Aron Pálmarsson pályára lépése volt: a 44-es mezben ismét pirosban játszhatott az izlandi közönség előtt, amely vastapssal fogadta kedvencét.

A vendégek ekkor már tízgólos előnyt is kialakítottak, és a hajrában lehetőséget kaptak a fiatalok is, köztük Molnár Robin és Gáncs-Pető Máté, utóbbi góllal is bizonyította helyét a csapatban. Corrales több bravúros védése is tapsot érdemelt, míg a hazai publikum egyre inkább Pálmarsson búcsújára koncentrált. Az 58. perc környékén, amikor a játékvezetők megállították az órát, a közönség felállva ünnepelte az irányítót, aki tapsolva hálálta meg a szeretetet.

FH Hafnarfjörður – One Veszprém HC 22-32 (10-14)

FH Hafnarfjörður: Andrésson, Dorsteinsson - Birgisson, Dorsteinsson 1, Pálmarsson 1, Gunnarson 1, Jónasson, Ólafsson 8, Chaouachi, Ásgeirsson 1, Arndal 1, Sindrason, Sigurgeirson 2, Birgisson 3, Jóhannson 2, Sindrason, Guojónsson 2.

One Veszprém HC: Appelgren, Corrales - Thiagus, Martinovic 1, Descat 1, Hesham, Elísson 2, Ligetvári, Marguc 6, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 6, ElDeraa, Pechmalbec 7, Gáncs-Pető 2, Kardos 1, Adel 1, Molnár 2, Zein.