Héttel is vezetett a Veszprém, végül kettővel nyert

One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock 31-29 (17-10)

One Veszprém HC: Zein egyszer volt eredményes

Fotó: One Veszprém HC/Peka Roland

Veszprém. V.: Horváth P., Marton B.

One Veszprém HC: Corrales, Appelgren – Petrus 1, Martinovic 2, Descat 5, Hesham 1, Elisson 6, Ligetvári 1, Marguc 6, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 4, el-Dera 1, Pechmalbec, Kardos, Adel, Molnár, Zein 1, Szabó. Edző: Xavi Pascual.

ORLEN Wisla Plock: Bergerud, Alilovics – Daszek 2, Janc 1, Szyszko 1, Sroczyk, Borucki, Serdio 4, Samoila 1, Richardson 5, Zarabec 4, Fazekas 2, Krajewski 3, Terzic, Mihic 1, Ilic 1, Szita 1, Kosorotov 3. Edző: Xavi Sabaté.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 8/6.

A bakonyi kézilabdacsapat először lépett pályára a nyári felkészülés során hazai közönség előtt, így nagy várakozás előzte meg az összecsapást a lengyel Orlen Wisla Plock ellen. A vendégeknél több ismerős arcot is felfedezhettek a szurkolók: a kispadon Xavier Sabaté ült, míg a pályán Mirsad Terzic, Fazekas Gergő, Ilic Zorán és a nyáron Veszprémből távozó Szergej Koszorotov is szerepelt. A bemutatásnál minden korábbi veszprémi kötődésű játékost és edzőt hatalmas ováció fogadott.

A mérkőzés első hazai találatát Descat jegyezte. Az első percekben mindkét oldalon sok technikai hiba jellemezte a játékot, amely idővel fokozatosan csökkent. A kapuban Corrales több bravúros védést is bemutatott, és bár a hazaiak csak a 12. percben tudtak két góllal ellépni (6–4), a 15. percben már a hetedik hárítását könyvelhette el a spanyol hálóőr. Egy perccel később Ligetvári Patrik is feliratkozott a góllövők közé, amit hatalmas üdvrivalgás kísért. A 19. percben már 12–5-re vezetett a Veszprém, a szünethez közeledve pedig egyre feszesebbé vált a hazaiak védekezése. Corrales továbbra is remekelt, a 28. percben 15–8 állt az eredményjelzőn, majd a pihenő előtt Dopjera is betalált Alilovics kapujába.

Félidőben One Veszprém HC–Wisla Plock 17-10

A fordulás után a kapuban Appelgren váltotta Corralest, de az erőviszonyok nem változtak: továbbra is a Veszprém dominált. A 44. percben Appelgren hetest hárított, amit a közönség vastapssal jutalmazott. 48. perc.: 25–20. A Veszprém szép támadásokat épített, de helyenként pontatlanság lépett fel. A végjátékban ugyan két gólra csökkent az előny, ám a győzelem nem forgott veszélyben. One Veszprém HC–Orlen Wisla Plock 31-29.











