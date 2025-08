Tizenévesek lepték meg a mezőnyt a balatonalmádi versenyen

Immáron huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Pannónia Kupa nemzetközi sakkversenyt, amelynek a Pannónia Kulturális Központ adott helyet.

Forrás: a szervezők

Fáncsy Imre főszervező arról számolt be lapunknak, hogy a viadalon két csoportban összesen 114 versenyző ült sakkasztalhoz. Az A csoportban 74, míg a B csoportban 40 játékos indult. A versenyen hét nemzet képviseltette magát, a magyarok mellett Romániából, Svájcból, Ausztriából, Írországból, Olaszországból és Máltáról érkeztek résztvevők.

- A hét fordulós viadalon küzdelmes csatákat láthattak a nézők, szülők, edzők és kísérők is. A fő versenyt a 18 éves Gáthi Donát nyerte, aki ezzel a kiváló teljesítménnyel egyben a legjobb ifjúsági játékos is lett. Az első 10 helyezett közül dr. Sárdy Péter FIDE-mester és Takács Balázs nemzetközi mesteren kívül a többiek mind fiatalok voltak. A B csoportban, ahol csak a 2000 FIDE élő pontszám alattiak indulhattak, az első helyet a 14 éves Horváth Bálint szerezte meg, még nagyobb szenzáció a 10 éves Kovács Balázs második helyezése, az ifjú sakkozó ezzel a szenzációs eredménnyel 92 élő pontot gyűjtött – fogalmazott Fáncsy Imre, aki külön is büszke lehet, hiszen Kovács az ő tanítványa.

A fő viadal mellett megrendezett villámversenyen Papp Levente FIDE-mester 2375-ös élő pontjával volt az egyes kiemelt, és ennek megfelelően magabiztosan győzött.

A kupa különdíjai, a legjobb női versenyző: Buri Petra Zsuzsanna, a legjobb szenior: Gyurkovics Miklós, a legjobb 20 év alatti: Gáthi Donát, a legjobb Veszprém megyei: Hegedüs Gyula.

Idén is izgalmas partikat vívtak egymással a résztvevők

A Pannónia Kupa végeredménye

Open (A csoport, 74 fő)

Gáthi Donát 5,5 pont Takács Balázs 5,5 pont Marosi Levente 5,5 pont Kresz Ádám 5,5 pont Kresz Tamás 5 pont Szakmáry Domonkos 5 pont

U2000 (B csoport, 40 fő)

Horváth Bálnt 6 pont Kovács Balázs 6 pont Juhász Nagy Sándor 5 pont Pais Nimród 5 pont Vadkerti Anna 5 pont Szunyogh István 5 pont

Villámverseny (3 perc+lépésenként 2 másodperc, 34 fő):