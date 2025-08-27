augusztus 27., szerda

Hétközi forduló

1 órája

Megállíthatja-e a Perutz a szárnyaló Dorogot?

Címkék#labdarúgás NB III#Perutz FC#Dorog

Hétközi forduló következik az NB III észak-nyugati csoportjában. A 10. helyen álló Frutti Drink-Perutz FC Pápa ahhoz a Doroghoz látogat, amely eddig hibátlan mérleggel szerepel a bajnokságban.

Veol.hu

Négy játéknapot követően a dorogiak négyből négy győzelemmel a tabella második helyét foglalják el, a pápaiak pedig augusztus 27-én szeretnék megszakítani a hazaiak győzelmi sorozatát. A Perutz FC nehéz sorsolást kapott: a Zsámbék elleni kiütéses siker után a címvédő Mosonmagyaróvár otthonában szoros meccsen maradt alul, a bronzérmes Veszprém ellen nem volt esélye a pontszerzésre, míg a tavalyi második Bicskével 1–1-es döntetlent játszott. 

Perutz FC - A veretlen Doroghoz utazik a pápai csapat
A Perutz FC ponttal szeretne távozni Dorogról
Fotó: Haraszti Gábor/archív

A Perutz FC újabb nehéz idegenbeli túrára készül

Kun-Szabó Attila együttese a Komárom elleni Magyar Kupa-kiesés után szabad hétvégét kapott, így több ideje maradt a regenerálódásra.

– Rég volt már ilyen, hogy pihenőt adhattunk a játékosoknak. Hétfőtől azonban visszaállt minden a rendes kerékvágásba, motiváltan várjuk a szerdai összecsapást – mondta Kun-Szabó Attila vezetőedző. - Folytatódik a nehéz szériánk, a bajnokesélyes otthonában nem lesz könnyű dolgunk. Kevés rutinnal rendelkező csapatunknak olyan, korábbi NB I-es és válogatott játékosokkal kell felvennie a versenyt, mint Barczi Dávid, Koman Vladimir vagy Tischler Patrik. Ők adják a Dorog játékának gerincét, semlegesítésük kulcsfontosságú lesz. Elsősorban stabil védekezésre készülünk, és abból szeretnénk hatékony támadásokat vezetni - vázolta az előzetes terveket a pápai edző.

A találkozó szerdán 17:30-kor kezdődik a Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadionban.

 

