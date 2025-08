Gólzáporos meccsen búcsúzott a kupától a Perutz FC

Komárom VSE–Frutti-Drink-Perutz FC Pápa 6–4 (1–2). Gólszerzők: Batizi-Pócsi (43.), Bagó (51.), Múcska (71. – tizenegyesből), Vukasovic (73.), Hauser (79. – öngól), Bartos (94.), illetve Nagy K. (6.), Cser (44.), Szalai (61.), Nagy D. (66.).

A fehér mezes Perutz FC négy idegenbeli gólja is kevés volt a továbbjutáshoz

Fotó: Komárom VSE/Facebook

A Perutz FC idegenbeli bravúrra készült

Komárom, Molaji Sporttelep, vezette: Sveda M. (Ring K., Dobos D.). Komárom: Both – Farkas, Batizi-Pócsi (Bögi, 74.), Köles (Szénási, 46.), Csöngei (Bartos, 56.), Szecsődi, Rátonyi (Bagó, 46.), Molnár, Múcska, Nagy Zs. R., Bán (Vukaszovics, 56.). Vezetőedző: Horváth Csaba. Frutti-Drink-Perutz FC Pápa: Hauser – Németh, Szabó B., Nagy K. (Papp, 46.), Molnár (Mogyorósi, 55.), Szivós (Szép, 79.), Rozman (Ruzsás, 69.), Nagy D., Cser (Szalai, 55.), Szőke, Hauser. Vezetőedző: Kun-Szabó Attila.

A hajrában két gólt is kaptak a pápaiak

Fotó: Komárom VSE/Facebook

A sorsolás szeszélye folytán csoportbéli riválisukhoz utaztak a pápaiak, akik az első bajnoki fordulóban 6-1-re ütötték ki a Zsámbékot, míg a komáromiak vereséget szenvedtek a Tatabányától. Három gólt láthattak a nézők az első félidőben, mindjárt a 6. percben megszerezte a vezetést a Perutz, Nagy Krisztián talált be, 1-0. Az első játékrész hajrája gyors gólváltást, hozott, a 43. percben Batizi-Pócsi egalizált, egy perccel később Cser Botond juttatta előnyhöz csapatát 1-2. A második etapban negyed óra alatt újabb három gól esett, Bagó másodszor is egyenlített, ám Szalai és Nagy Dávid is feliratkozott a gólszerzők közé, 66. perc, 2-4. Egy nyolcperces rövidzárlat – mint később kiderült – eldöntötte a továbbjutást, hiszen Múcska büntetőből szerzett szépítő találata után Vukasovic fejesével megint egalizáltak a hazaiak, akik Nagy Zsombor beadása utáni öngólból először vezettek. A 6-4-es végeredmény a 94.percben Bartos találatával alakult ki.

Tipikus kupameccset játszottak a csapatok

Fotó: Komárom VSE/Facebook

Kun-Szabó Attila: Tipikus kupameccs volt. A találkozó nagy részében mi vezettünk, sajnos két-három meccslabdát is elrontottunk, amikor már csak a kapussal álltunk szemben. Szerencsétlen gólokat kaptunk, ennek ellenére dicséret illeti a játékosaimat, szereztünk idegenben négy gólt, emellett még voltak lehetőségeink, megyünk tovább, nem könnyű a sorsolásunk, most egy héten belül két nehéz idegenbeli bajnoki vár ránk.

A Perutz augusztus 6-án a bajnoki címvédő Mosonmagyaróvárhoz utazik, majd a Veszprém vendége lesz.