Pontosztozkodás

Drámai Perutz-egyenlítés a 90. percben

Az NB III 4. fordulójában a Frutti Drink-Perutz FC Pápa hazai pályán, villanyfényes mérkőzésen fogadta a Bicskei TC csapatát. A találkozót mintegy 800 néző kísérte figyelemmel a Perutz stadionban, ahol a hazaiak a 90. percben szerzett büntetővel pontot mentettek.

Haraszti Gábor

 Frutti Drink-Perutz FC Pápa – Bicskei TC 1–1 (0–1) Gólszerzők: Nagy K., illetve Nemes

Perutz FC - Továbbra is veretlen hazai pályán a pápai csapat
A fehér mezes Perutz FC a 19.percben hátrányba került
Fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC izgalmas két félidőt játszott

Pápa, Perutz Stadion, 800 néző. Vezette: Drabon (asszisztensek: Tóth, Holpár). Perutz FC: Kiss – Rozman (Pető 85.), Németh, Szabó B., Szalai – Molnár (Ruzsás 75.), Sipos-Kiss (Banai 46.), Cser (Papp 46.) – Nagy K., Nagy D., Hauser (Mogyorósi 72.). Edző: Kun-Szabó Attila. Bicskei TC: Varasdi – Király, Nemes (Knolmár 65.), Varga, Major, Herczeg (Grünfelder 65.), Fehér, Hirman, Mlinárcsik, Harmat (Pócs 87.), Molnár (Savanya 65.). Edző: Csordás Csaba.

Fordulatos, izgalmas meccset játszottak a felek
Fotó: Haraszti Gábor

Három idegenbeli mérkőzés után tért haza a pápai gárda, amely a 15. percben egy óriási helyzetet hagyott ki: Nagy Dávid lövése centikkel kerülte el a kaput. Néhány perccel később egy védelmi hiba után Nemes lőtt a bal felső sarokba, így a vendégek kerültek előnybe (0–1). A félidő hajrájában Kiss védett nagyot, majd Hauser fejese ment mellé. A második játékrészben a hazaiak kezdeményeztek többet: Papp és Nagy Dávid is közel járt az egyenlítéshez, de Varasdi rendre hárított. A 75. percben hatalmas bicskei helyzet maradt kihasználatlanul, miután Fehér passza után Harmat az üres kapu mellé gurított. A hajrában egyre nagyobb fölényben játszott a Pápa, ami végül a 90. percben hozott eredményt: Pappot buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Nagy Krisztián higgadtan értékesítette, kialakítva az 1–1-es végeredményt.

Sokan voltak kíváncsiak a villanyfényes bajnokira
Fotó: Haraszti Gábor

Kun-Szabó Attila: Reális eredmény született. Egy védelmi hibából hátrányba kerültünk, pedig előtte óriási helyzetünk volt. A második félidőben mi domináltunk, több lehetőséget is kidolgoztunk, de az ellenfélnek is megvoltak a sanszai. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével.
Csordás Csaba: Nagyon jó iramú, színvonalas mérkőzést láthatott a közönség. A második félidőben lezárhattuk volna a találkozót, de hibáztunk, így az ellenfél nyomás alá helyezett minket. A hazaiak jókor nyúltak a cserékhez, végül igazságos döntetlen született.
A Perutz FC legközelebb augusztus 27-én a Dorog otthonában lép pályára.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
