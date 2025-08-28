A Perutz sem tudta megállítani a Dorogot

Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4-0 (2-0) (Gsz.: Székely, Tischler, Klausz, Erdey).

A fehér mezes Perutz FC idegenben botlott

Archív fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC küzdött, de a nagyobb rutin és játéktudás a másik térfélen volt

Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion. V.: Juhász (Király, Németh). Dorogi FC: Tóth – Barczi, Szamosi (Forgó 65.), Nagy-Kolozsvári, Horváth, Koman (Erdei 71.), Dulló, Klausz (Erdey B. 65.), Székely, Tischler (Gula 65.), Erdey Zs. (Alarishi 76.). Edző: Nikházi Márk. Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi, Németh N. (Cser 71.), Szabó B., Nagy K. (Papp 7.), Molnár M. (Szalai 60.), Rozman (Ruzsás 46.), Nagy D., Sipos-Kiss (Szép 46.), Szőke, Hauser B. Edző: Kun-Szabó Attila.

Már a 6. percben súlyos veszteség érte a Perutz FC-t: Nagy Krisztián izomsérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. A Dorog hamar átvette az irányítást, és a 15. percben Székely révén megszerezte a vezetést. A félidő hajrájában a korábbi válogatott, NB I-es csatár, Tischler is betalált, így a hazaiak megnyugtató előnnyel mehettek szünetre. A fordulás után a lelkes pápai fiatalok próbáltak szépíteni, ám helyzeteik kimaradtak. A 61. percben Klausz találata végképp eldöntötte a három pont sorsát. Tíz perccel később újabb csapás érte a vendégeket: Németh Noel térdsérülés miatt kényszerült lecserélésre. A 73. percben Erdey is eredményes volt, kialakítva a 4–0-s végeredményt. A hajrában Nagy Dávid is megsérült, ám ekkorra Kun-Szabó Attila vezetőedző már kihasználta mind az öt cserelehetőségét, így a Perutz emberhátrányban fejezte be a találkozót.

Kun-Szabó Attila (balra fehérben) feje a vereség mellett a sérültek miatt is fájhat

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Kun-Szabó Attila: Sajnos azokat a dolgokat, amikben a dorogiak jók, ránk tudták kényszeríteni. Három gólt kaptunk pontrúgásból, megérdemelten nyertek a hazaiak. Szünetben próbáltunk rendet tenni a fejekben, de a harmadik gól mindent eldöntött. A vereség mellett vezéráldozatokat is követelt tőlünk ez a meccs, nem tudom, a három kezdő játékosomra mikor számíthatok legközelebb.

A pápaiak augusztus 31-én 17.30-tól hazai pályán fogadják az ETO Akadémiát.