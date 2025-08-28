augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos sérülések

40 perce

A Perutz sem tudta megállítani a Dorogot

Címkék#NB III-as foci#Frutti Drink-Perutz FC Pápa#Dorogi FC#vereség

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a veretlen Dorog hazai pályán fogadta a Frutti Drink-Perutz FC Pápát, és magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott. A pápai csapat nemcsak az eredmény, hanem a több kulcsjátékost érintő sérülés miatt is bosszús lehet.

Veol.hu

Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 4-0 (2-0) (Gsz.: Székely, Tischler, Klausz, Erdey).

4-0 arányban maradt alul a Perutz FC Dorogon.
A fehér mezes Perutz FC idegenben botlott
Archív fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC küzdött, de a nagyobb rutin és játéktudás a másik térfélen volt

Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion. V.: Juhász (Király, Németh). Dorogi FC: Tóth – Barczi, Szamosi (Forgó 65.), Nagy-Kolozsvári, Horváth, Koman (Erdei 71.), Dulló, Klausz (Erdey B. 65.), Székely, Tischler (Gula 65.), Erdey Zs. (Alarishi 76.). Edző: Nikházi Márk. Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss – Mogyorósi, Németh N. (Cser 71.), Szabó B., Nagy K. (Papp 7.), Molnár M. (Szalai 60.), Rozman (Ruzsás 46.), Nagy D., Sipos-Kiss (Szép 46.), Szőke, Hauser B. Edző: Kun-Szabó Attila.

Már a 6. percben súlyos veszteség érte a Perutz FC-t: Nagy Krisztián izomsérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. A Dorog hamar átvette az irányítást, és a 15. percben Székely révén megszerezte a vezetést. A félidő hajrájában a korábbi válogatott, NB I-es csatár, Tischler is betalált, így a hazaiak megnyugtató előnnyel mehettek szünetre. A fordulás után a lelkes pápai fiatalok próbáltak szépíteni, ám helyzeteik kimaradtak. A 61. percben Klausz találata végképp eldöntötte a három pont sorsát. Tíz perccel később újabb csapás érte a vendégeket: Németh Noel térdsérülés miatt kényszerült lecserélésre. A 73. percben Erdey is eredményes volt, kialakítva a 4–0-s végeredményt. A hajrában Nagy Dávid is megsérült, ám ekkorra Kun-Szabó Attila vezetőedző már kihasználta mind az öt cserelehetőségét, így a Perutz emberhátrányban fejezte be a találkozót.

Kun-Szabó Attila (balra fehérben) feje a vereség mellett a sérültek miatt is fájhat
Fotó: Haraszti Gábor/archív

Kun-Szabó Attila: Sajnos azokat a dolgokat, amikben a dorogiak jók, ránk tudták kényszeríteni. Három gólt kaptunk pontrúgásból, megérdemelten nyertek a hazaiak. Szünetben próbáltunk rendet tenni a fejekben, de a harmadik gól mindent eldöntött. A vereség mellett vezéráldozatokat is követelt tőlünk ez a meccs, nem tudom, a három kezdő játékosomra mikor számíthatok legközelebb.

A pápaiak augusztus 31-én 17.30-tól hazai pályán fogadják az ETO Akadémiát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu