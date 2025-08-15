Villanyfényes mérkőzésre készül a Perutz

A Komárom elleni kupameccset, valamint a Mosonmagyaróvár és a Veszprém elleni bajnokikat követően szerepel ismét hazai közönség előtt Kun-Szabó Attila együttese. A Perutz FC eddig egy győzelmet és két vereséget könyvelhetett el, így a tabella 9. helyéről várja az összecsapást.

A Perutz FC csatára, Papp Adrián a Bicske ellen szerezné meg első gólját az NB III-ban

Fotó: Haraszti Gábor

A Perutz FC egy hét alatt három tétmeccset játszott

– Három nagyon nehéz mérkőzés van mögöttünk, hiszen az elmúlt bajnokságban győztes Mosonmagyaróvárral és a bronzérmes Veszprémmel találkoztunk, plusz a kupában azzal a Komárommal, amely tavasszal veretlen volt – emlékezett vissza a sárga-kékek vezetőedzője. – Óváron végig partiban voltunk az ellenféllel, a hosszabbításban ziccert hibáztunk, így sajnos egygólos vereséget szenvedtünk. Veszprémben megérdemelten nyert a hazai csapat, el kell ismerni, gyenge teljesítményt nyújtottunk, amiben talán a fáradtság is közrejátszhatott. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a csapatok jóval erősebb játékosállománnyal rendelkeznek, mint mi, hozzájuk kell felnőni. Remélem, előbb-utóbb sikerül is.

Kun-Szabó Attila vezetőedző (balra, fehérben) csapatjátékban javulást remél

Fotó: Haraszti Gábor

A Perutz vezetőedzője a vasárnapi összecsapással kapcsolatban elmondta: négy edzéssel készültek, és a játékosok mentális felkészítésére is hangsúlyt fektettek, hiszen a vármegyei pontvadászatban nem voltak hozzászokva a vereségekhez.

– Ebben a bajnokságban nincs könnyű ellenfél, a Bicske sem lesz az, nem véletlen, hogy tavaly ezüstérmesek lettek. Jó formában vannak, a legutóbbi két bajnokijukat megnyerték. A játék minden elemében javulnunk kell – védekezésben, támadásban, az átmenetekben, valamint mind a támadó-, mind a védekező pontrúgásokban. Egész héten ezeken dolgoztunk. Nagyon bízunk a szurkolóinkban, aki teheti, látogasson ki a meccsre, és biztassa a csapatot – fordult a drukkerekhez Kun-Szabó Attila.

A szurkolók támogatására is szükség lesz vasárnap

Fotó: Haraszti Gábor

A vasárnap 19.30-kor kezdődő találkozó különlegessége, hogy villanyfényben rendezik, így a szurkolók nemcsak futballt, hanem igazi nyár esti hangulatot is kapnak a kétszer 45 perc mellé.