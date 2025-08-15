augusztus 15., péntek

Kosárlabda

1 órája

„Piroslik" a veszprémiek csoportja

Címkék#Veszprém Kosárlabda Klub#Kométa Kaposvári KK#Kocsis Zalán#Pécs

Újabb két játékos érkezését jelentette be az Insedo Veszprém Kosárlabda Klub, ez pedig azt vetíti előre, hogy az együttes szeptember végén nem a zöld, hanem a magasabb tagságot biztosító piros csoportban kezdheti meg a bajnoki menetelését.

Király Ferenc

A felkészülését a görög Fivos Kostis vezetőedző irányításával végző bakonyiak a minap két sportolót mutattak be, akiknek tudására az új idényben támaszkodnának. A 25 éves Frank Áron (191 centi, 84 kiló) főként az egyes-kettes poszton vethető be, de az előző első-, másod- és harmadosztályú állomáshelyein – Szolnokon, Jászberényben, Pakson, Bonyhádon és Pécsett – védekezőspecialistaként is felhívta magára a figyelmet. A nálánál két évvel idősebb erőcsatár, a hármas-négyes poszton használható és élvonalbeli tapasztalattal szintén rendelkező Kocsis Zalán (200 centi, 86 kiló) az előző évadban a Kométa Kaposvári KK-val aranyérmes lett az NB I/B Piros csoportjában.

Bár az Insedo VKK egyelőre nem kommunikálta, de az újabb érkezők azt vizionálják, hogy a piros csoportban történő indulásukról szóló kérelmük kedvező elbírálásra talált, így hamarosan szerencsét próbálhatnak a sportág második számú hazai vonalában. Ha ez így lesz, akkor már csak egyetlen kérdés vár megválaszolásra: külföldi szerzemény nélkül próbálnak meg a mezőny első feléhez tartozni, vagy menet közben, az erőviszonyok ismeretében érkezik majd egy légiós a királynék városába? Bárhogy is lesz, az első tesztmérkőzését augusztus 28-án vívó csapat már most erősnek tűnik.

Cikkünk elkészülte után érkezett a hír, miszerint a veszprémiek a piros csoportban szerepelhetnek a soron következő idényben.

„Örömmel tájékoztatjuk Szurkolóinkat és Partnereinket, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keddi elnökségi ülésén elfogadták Klubunk szándéknyilatkozatát, így az Insedo Veszprém KK csapata a 2025/2026-os bajnoki szezonban egy osztállyal feljebb szerepelhet, azaz visszatér az NBI/B Piros csoportjába. Ez egy jelentős siker egyesületünk számára, amely az előző szezonban elvégzett kiváló szakmai munkának és az elért eredményeknek, főként a bajnoki második helyezésnek köszönhető. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat minden szakembernek, játékosnak, támogatónak és szurkolónak, aki velünk volt az elmúlt szezon során, és hozzásegített minket ehhez a sikerhez!" – áll a klub közleményében.

 

