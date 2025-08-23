Remekelt a Világjátékokon a veszprémiek kiválósága

Július végén a lengyelországi Lodz városában rendezték a 2025-ös Tájékozódási Futó Egyetemi Európa-bajnokságot, melyen a versenyzők felsőoktatási intézményüket képviselték. Összesen 15 ország 58 egyetemének sportolói álltak rajthoz, közöttük lehetett a Veszprémi Honvéd SE 4 tájfutója, Bálint Ádám (ELTE), Bálint Benedek (SOE), Mérő Dominika (SOTE) és Ódor Laura (ELTE) is.

A sprintfutamra az egyetemi kampuszon került sor, ahol a pályák nagy tempójú futást tettek lehetővé, egy-két fontosabb útvonalválasztással fűszerezve. A magyarok közül a feladatot Mérő Dominika oldotta meg legsikeresebben, aki a 75 fős női mezőnyben bronzérmet szerzett. A középtávú versenyen nem a szintkülönbség, hanem a trükkösen megtekert pályák jelentettek nehézséget. A tisztességes helytállást követően váltóban örülhettünk újabb magyar éremnek, ugyanis az Ódor Laura–Kiss Kamilla páros második helyezést ért el a női mezőnyben.

Augusztus elején Tartu központtal rendezték meg a 31. Európai Erdészeti Tájékozódási Futó Bajnokságot, melyen a Veszprémi Honvéd SE-t Bálint Benedek és Szalontai Soma képviselte. A sikeres versenyzésen túl fontos feladatuk volt a szervezés és egyéb programok lebonyolításának megfigyelése, mivel jövőre a Verga Zrt.-vel együttműködésben a veszprémi egyesület lesz a nagyszabású kontinensbajnokság tájfutó eseményeinek házigazdája. Az előkészületek jegyében Benedek és Soma egy rövid prezentáció keretében bemutatta a jövő évi programot, és a zászlót is átvették az észt rendezőktől – mindemellett a különböző futamokon három arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Eredményeik, Szalontai Soma: M20 rövid táv, 1. hely, M20 középtáv, 1. hely. Bálint Benedek: M21 rövid

táv, 1. hely, M21 középtáv, 3. hely, M21 váltó (Tőczik Vendellel), 2. hely.

Augusztus 7–17. között tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Világjátékokat, a nem olimpiai sportágak legnagyobb nemzetközi sporteseményét, melynek idén először volt Kína a házigazdája. A 34 sportágat felvonultató programban több mint 100 ország 5000 sportolója vett részt, tájékozódási futásban 24 ország 40 férfi és 40 női sportolója állt rajthoz. Bár az elitbe tartozó nemzetek közül többen is kihagyták ezt a megmérettetést (például a norvégok, a finnek és a franciák), Magyarország a maximális létszámot kihasználva két férfi és két női versenyzőt indított. A Veszprémi Honvéd SE kiválósága, Máramarosi Rita mellett Jónás Ferenc és Bujdosó Zoltán is az eredeti keret tagja volt, míg Mag Viktória helyét – az egyik utolsó edzésén elszenvedett balszerencsés ütközése miatt – beugróként Gárdonyi Csilla vette át.