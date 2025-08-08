augusztus 8., péntek

1 órája

Sárkányok szelték a Balaton vizét

Dobpergés, evezők csobbanása és lelkes szurkolói kiáltások töltötték meg pénteken Balatonfüreden a Tagore sétány melletti vízszakaszt, ahol a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésében megrendezték az idei országos meghívásos rendőr sárkányhajó kupát.

Veol.hu

A II. Országos Rendőr Amatőr Sárkányhajó Fesztiválra csak a szervezők által meghívott csapatok nevezhettek, így a mezőny nemcsak sportos, hanem igazi bajtársi közösséget is képviselt. A hajók színes sárkányfejeikkel és ritmikus mozgásukkal nemcsak a résztvevőket, hanem a parton sétáló turistákat is lenyűgözték.

Egy ütemben, teljes erőbedobással hajtani a sárkányhajót Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Egy ütemben, teljes erőbedobással hajtani a sárkányhajót
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sárkányhajók az egység jegyében

A futamok során a meghívott csapatok nemcsak fizikai erejüket, hanem csapategységüket is próbára tették. A cél egyszerű volt: egy ütemben, teljes erőbedobással haladni a célvonal felé, miközben a kormányos irányít, a dobos pedig ütemre sarkallja a legénységet.

A Balaton felett ragyogó augusztusi napsütés, a hullámok játéka és a szurkolók biztató tapsa különleges hangulatot adott a rendezvénynek. A Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 szellemiségéhez illeszkedő balatonfüredi rendőrségi sárkányhajó fesztivál így idén is bizonyította: a sport és a közösségi összefogás egyaránt képes hidat építeni a munkatársak között – még akkor is, ha ez a híd éppen a Balaton vizén ring.

Sárkányok szelték a Balaton vizét

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

