Kicsi és nagy nyertesek a remek hangulatú Szent István Futáson (+ képek)

Hetedik alkalommal tartották meg Veszprémben a Szent István Futást, amely több mint másfél százan vettek részt, kicsik, nagyok, idősebbek is rajthoz álltak.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A szervező 4 Évszak 5 Verseny SE összesen kilenc korcsoportban hirdetett viadalt augusztus 20-ra. A legfiatalabbak 625 métert futottak, emellett akadt 1250 és 1875 méteres futam is, a fő szám a 10 kilométeres verseny volt.

A remek hangulatú ünnepi esemény központjaként ezúttal is a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum szolgált. A legjobbaknak járt a serleg, oklevél és érem, a gyermekeknél minden résztvevő érmet és ajándékot kapott.