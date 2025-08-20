1 órája
Kicsi és nagy nyertesek a remek hangulatú Szent István Futáson (+ képek)
Több mint másfél százan ünnepeltek futással augusztus 20-án Veszprémben. A VII. Szent István Futás nagyszerű hangulatban telt, szép eredmények születtek.
Hetedik alkalommal tartották meg Veszprémben a Szent István Futást, amely több mint másfél százan vettek részt, kicsik, nagyok, idősebbek is rajthoz álltak.
A szervező 4 Évszak 5 Verseny SE összesen kilenc korcsoportban hirdetett viadalt augusztus 20-ra. A legfiatalabbak 625 métert futottak, emellett akadt 1250 és 1875 méteres futam is, a fő szám a 10 kilométeres verseny volt.
A remek hangulatú ünnepi esemény központjaként ezúttal is a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum szolgált. A legjobbaknak járt a serleg, oklevél és érem, a gyermekeknél minden résztvevő érmet és ajándékot kapott.
VII. Szent István Futás, VeszprémFotók: Fülöp Ildikó
VII. Szent István Futás: az eredmények
Eredmények, a győztesek
- 0-5 évesek: Dudás Bendegúz és Hajdics Eliz.
- 6-7 évesek: Szücs Patrik és Blum Effi.
- 8-9 évesek: Szemán Janó.
- 10-13 évesek: Esső Gergő és Veingartner Emma.
- 13-19 évesek: Mireider Gergő és Németh Dóra.
- 20-34 évesek: Kisnémet Zsolt és Szemán Kitti.
- 35-44 évesek: Kis Áron és Szekeres Anna.
- 45-54 évesek: dr. Gyarmati Erik és Szarkáné Szalai Andrea.
- 50 év felettiek: Sövegjártó Etele és Mód Györgyné Krisztina.
A részletes eredmények itt olvashatóak.