Ünnepi sportolás

1 órája

Kicsi és nagy nyertesek a remek hangulatú Szent István Futáson (+ képek)

Több mint másfél százan ünnepeltek futással augusztus 20-án Veszprémben. A VII. Szent István Futás nagyszerű hangulatban telt, szép eredmények születtek.

Horváth Gábor

Hetedik alkalommal tartották meg Veszprémben a Szent István Futást, amely több mint másfél százan vettek részt, kicsik, nagyok, idősebbek is rajthoz álltak.

Idén is megrendezték a veszprémi Szent István Futást, amelyen számos korosztály képviselői álltak rajthoz. A felnőttek tíz kilométert teljesítettek.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A szervező 4 Évszak 5 Verseny SE összesen kilenc korcsoportban hirdetett viadalt augusztus 20-ra. A legfiatalabbak 625 métert futottak, emellett akadt 1250 és 1875 méteres futam is, a fő szám a 10 kilométeres verseny volt.

A remek hangulatú ünnepi esemény központjaként ezúttal is a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum szolgált. A legjobbaknak járt a serleg, oklevél és érem, a gyermekeknél minden résztvevő érmet és ajándékot kapott.

VII. Szent István Futás, Veszprém

Fotók: Fülöp Ildikó

VII. Szent István Futás: az eredmények

Eredmények, a győztesek

  • 0-5 évesek: Dudás Bendegúz és Hajdics Eliz.
  • 6-7 évesek: Szücs Patrik és Blum Effi.
  • 8-9 évesek: Szemán Janó.
  • 10-13 évesek: Esső Gergő és Veingartner Emma.
  • 13-19 évesek: Mireider Gergő és Németh Dóra.
  • 20-34 évesek: Kisnémet Zsolt és Szemán Kitti.
  • 35-44 évesek: Kis Áron és Szekeres Anna.
  • 45-54 évesek: dr. Gyarmati Erik és Szarkáné Szalai Andrea.
  • 50 év felettiek: Sövegjártó Etele és Mód Györgyné Krisztina.

A részletes eredmények itt olvashatóak.

 

