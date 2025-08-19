augusztus 19., kedd

Atlétika

25 perce

Szép volt, SVSE! Országos bajnoki címek a veszprémiektől

Hat bajnoki címet szereztek a veszprémi Sportolj Velünk SE versenyzői a 130. Atlétikai Magyar Bajnokságon. A dobogó legfelső fokára állhatott Palkovits István, Kéri Bianka, Kubasi János, Varga Gréta és a 4x400 méteres női váltó tagjai.

Veol.hu

Palkovits István duplázott, 3000 méter akadályfutásban (8:25.55) és 5000 m síkfutásban (13:48.76 – PB) sem talált legyőzőre. A 800 m-es síkfutásban Kéri Bianka (2:05.33) és Kubasi János (1:48.61) állhattak a dobogó legfelső fokára. Az 1500 m-es síkfutásban Varga Gréta (4:20.74) győzött, illetve a 4x400 női váltó (Horváth Anna, Kéri Bianka, Felber Kata Zselyke, Besenyődi Petra) is elhozta az aranyérmet.

Palkovits István nagyot ment a rangos versenyen, duplázni tudott
Fotó: SVSE

Ezüstérmet szerzett Szirbek Albert 1500 m-en, 3:44.39-es egyéni csúccsal. Bronzérmet vehetett át Kéri Bianka 400 m síkfutásban 54.42-vel.

Negyedikként zárt Felber Farkas 110 m gátfutásban (14.44), illetve a 4x400 m férfiváltó (Babics Marcell, Furda Botond, Balogh Hunor, Kubasi János).

További eredmények

Felber Kata Zselyke 400 m: 58.42, 800 m: 2:16.41

Horváth Anna 400 m: 58.65

Ádám Hanna 400 m: 1:00.19

Kubasi János 400 m: 48.26, 7.hely

Babics Marcell 400 m: 49.67, 800 m: 1:54.23

Balogh Hunor 400 m: 50.21

Furda Botond 400 m: 50.45, 800 m: 1:53.10

Vastag Nóra 1500 m: 4:50.00

Nagy Nóra 3000 m akadály: 11:24.86

Szirbek Titusz 5000 m: 15:00.62 (PB), 7.hely

 

