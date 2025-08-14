43 perce
Két dolog örökre megváltozik a veszprémi sportcsarnokban pénteken
Első hazai mérkőzésén szerepel péntek este a címvédő veszprémi futsalcsapat az NB I új szezonjában. Tatai József is ott lesz az eseményen, de már nem játékosként.
A Vehir.hu Futsal Veszprém címvédőként kezdte a 2025/2026-os szezont a futsal NB I-ben. Közel 13 év után először nem szerepel Tatai József neve a bakonyiak keretében.
Az első hazai mérkőzés előtt az egyesület hivatalosan is elbúcsúztatja korábbi csapatkapitányát, aki hosszú időn keresztül volt meghatározó tagja, húzóembere az együttesnek.
Tatai József sok nagy csatát élt meg a veszprémi futsalosokkal, akikkel bajnoki címet és kupasikert is ünnepelhetett. A válogatottságig eljutó, 36 éves játékos termelte gólokat, több olyan szezonja is akadt, amelyen 50 találat fölé jutott.
Lesz Tatai József szektor
A nyár elején kiderült, hogy Tatai József nem folytatja Veszprémben és a klubnál úgy döntöttek, hogy visszavonultatják hetes számú mezét. Emellett egy szektort is elneveznek a helyi legendáról.
Mindez a pénteki mérkőzés előtt történik majd meg a Március 15. úti sportcsarnokban, ahol tehát két dolog is megváltozik: lehet majd szurkolni a Tatai József szektorból, illetve a klasszis mezét elhelyezik létesítményben. Mindig ott lesz, viszont futsalosként ezzel a számmal senki sem lép többet hazai pályára ebben a csarnokban.
A Veszprém, amely az első fordulóban idegenben verte meg a Magyar Futsal Akadémia alakulatát, a PTE-PEAC-ot fogadja, a mérkőzés 18.30-kor kezdődik. Az újonc pécsiek a nyitányon hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Nyíregyházával.