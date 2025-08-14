Két dolog örökre megváltozik a veszprémi sportcsarnokban pénteken

A Vehir.hu Futsal Veszprém címvédőként kezdte a 2025/2026-os szezont a futsal NB I-ben. Közel 13 év után először nem szerepel Tatai József neve a bakonyiak keretében.

Mintegy 13 év után távozik a veszprémi futsalcsapatból Tatai József, akire különleges esemény vár pénteken, az idény első hazai mérkőzése előtt

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az első hazai mérkőzés előtt az egyesület hivatalosan is elbúcsúztatja korábbi csapatkapitányát, aki hosszú időn keresztül volt meghatározó tagja, húzóembere az együttesnek.

Tatai József sok nagy csatát élt meg a veszprémi futsalosokkal, akikkel bajnoki címet és kupasikert is ünnepelhetett. A válogatottságig eljutó, 36 éves játékos termelte gólokat, több olyan szezonja is akadt, amelyen 50 találat fölé jutott.

Lesz Tatai József szektor

A nyár elején kiderült, hogy Tatai József nem folytatja Veszprémben és a klubnál úgy döntöttek, hogy visszavonultatják hetes számú mezét. Emellett egy szektort is elneveznek a helyi legendáról.

Mindez a pénteki mérkőzés előtt történik majd meg a Március 15. úti sportcsarnokban, ahol tehát két dolog is megváltozik: lehet majd szurkolni a Tatai József szektorból, illetve a klasszis mezét elhelyezik létesítményben. Mindig ott lesz, viszont futsalosként ezzel a számmal senki sem lép többet hazai pályára ebben a csarnokban.

A Veszprém, amely az első fordulóban idegenben verte meg a Magyar Futsal Akadémia alakulatát, a PTE-PEAC-ot fogadja, a mérkőzés 18.30-kor kezdődik. Az újonc pécsiek a nyitányon hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a Nyíregyházával.