Szektort neveznek el a legendás játékosról (fotók)

A nyár elején vált hivatalossá, hogy Tatai nem folytatja pályafutását Veszprémben. Hogy méltó módon emlékezzenek rá, a klubvezetés bejelentette: visszavonultatják a híres 7-es számú mezét, amely annyi emlékezetes találatot és győzelmet jelentett a szurkolóknak. Emellett különleges gesztusként egy szektort is elneveznek róla a veszprémi sportcsarnokban – örökre bevésve nevét a klub történetébe.

Tatai József elképesztő pályafutást zár le Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tatai József pályafutása során számos nagy csatát vívott meg a veszprémi csapattal. Több bajnoki cím és kupagyőzelem fűződik nevéhez, góljaival pedig szezonról szezonra elkápráztatta a közönséget. Több idényben is 50 találat fölé jutott, ezzel nemcsak csapatát segítette győzelemhez, hanem a hazai futsal egyik legismertebb góllövőjévé vált. Teljesítménye a válogatottságig repítette, példát mutatva fiatal játékosok generációinak.

Tatai Józsefnek szólt a vastaps

A búcsúztató ceremónia méltó volt a játékos nagyságához: vastaps szólt a lelátóról, miközben Tatai átvette ajándékait a klub vezetőségétől és a főszurkolóktól is. Az ünnepség csúcspontjaként Porga Gyula, Veszprém város polgármestere a város sportjáért végzett munkájáért Pro Meritis Díjjal tüntette ki a sportolót.