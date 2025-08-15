56 perce
Szektort neveznek el a legendás játékosról (fotók)
Megható pillanatoknak lehettek tanúi a szurkolók a PTE-PEAC elleni mérkőzés előtt. A Veszprém Futsal Club hivatalosan is elbúcsúzott ikonikus játékosától, Tatai Józseftől. A klub és a város méltó módon mondott köszönetet a 36 éves támadónak, aki hosszú éveken át meghatározó alakja volt a veszprémi futsaléletnek.
A nyár elején vált hivatalossá, hogy Tatai nem folytatja pályafutását Veszprémben. Hogy méltó módon emlékezzenek rá, a klubvezetés bejelentette: visszavonultatják a híres 7-es számú mezét, amely annyi emlékezetes találatot és győzelmet jelentett a szurkolóknak. Emellett különleges gesztusként egy szektort is elneveznek róla a veszprémi sportcsarnokban – örökre bevésve nevét a klub történetébe.
Tatai József pályafutása során számos nagy csatát vívott meg a veszprémi csapattal. Több bajnoki cím és kupagyőzelem fűződik nevéhez, góljaival pedig szezonról szezonra elkápráztatta a közönséget. Több idényben is 50 találat fölé jutott, ezzel nemcsak csapatát segítette győzelemhez, hanem a hazai futsal egyik legismertebb góllövőjévé vált. Teljesítménye a válogatottságig repítette, példát mutatva fiatal játékosok generációinak.
Tatai Józsefnek szólt a vastaps
A búcsúztató ceremónia méltó volt a játékos nagyságához: vastaps szólt a lelátóról, miközben Tatai átvette ajándékait a klub vezetőségétől és a főszurkolóktól is. Az ünnepség csúcspontjaként Porga Gyula, Veszprém város polgármestere a város sportjáért végzett munkájáért Pro Meritis Díjjal tüntette ki a sportolót.
Tatai József búcsúztatásaFotók: Fülöp Ildikó
Tatai József búcsújával egy korszak zárult le a veszprémi futsal történetében – de az általa hagyott örökség és emléke örökké élni fog a klubnál, a szurkolók szívében, és immár a sportcsarnok falain is.