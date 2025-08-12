13 perce
Nagy csaták, látványos megoldások a hajlított asztalon (galéria, videó)
Nyolc ország harminchat játékosának részvételével első alkalommal rendeztek teqball versenyt Pápán. A nemzetközi mezőnyt felvonultató Arenda Teqball Cup-on egyéniben és párosban is a lengyel Marek Pokwap bizonyult a legjobbnak.
A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeit ötvöző, magyar fejlesztésű sportág, amelyet ívelt asztalon játszanak. A játékosok – a karok és a kezek kivételével – a test bármely részével érhetnek a játékban használt futball-labdához, hogy azt az ellenfél térfelére juttassák.
A teqball egyre nagyobb rajongótáborral rendelkezik
Egyesben két, párosban négy játékos játszhatja. Pápán több asztalon is ki lehetett próbálni ezt a világszerte egyre népszerűbb sportot, melynek a brazil futballsztár, Ronaldinho a nagykövete. A magyar versenyzők mellett érkeztek indulók többek között Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából, Észak-Macedóniából és Szlovákiából is. Az 5. kategóriás pápai tornán izgalmas mérkőzések és látványos megmozdulások szórakoztatták a közönséget. Az egyéni versenyben a 26 induló közül a favoritnak számító Marek Pokwap győzött, a döntőben a magyar Csábi Milánt felülmúlva.
A páros küzdelmekben 16 csapat mérte össze tudását. Itt is Pokwap diadalmaskodott, társa Stefan Orlowski oldalán. A második helyet a Csábi Milán – Dombai Gergő kettős szerezte meg.
Nagy csaták, látványos megoldások a hajlított asztalonFotók: Haraszti Gábor/Napló
– A teqballt öt évvel ezelőtt ismertem meg, amikor Balassagyarmaton a világsztárok, Puyol és Cafu tartottak bemutatót – mesélte a napot két ezüstéremmel záró Csábi Milán. – A játék annyira megtetszett, hogy az ottani egyesület kérésemre beszerzett egy asztalt, és a labdarúgásról teljesen a teqballra váltottam. Azóta felnőtt magyar bajnoki címet is nyertem, amivel kvalifikáltam magam a világbajnokságra. Most a legnagyobb célom, hogy az ifjúsági Európa-bajnokságon megszerezzem az aranyérmet.
A szervezők bíznak benne, hogy az Arenda Teqball Cup hagyománnyá válik, és jövőre még több nemzet és játékos érkezik majd Pápára.