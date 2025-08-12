Nagy csaták, látványos megoldások a hajlított asztalon (galéria, videó)

A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeit ötvöző, magyar fejlesztésű sportág, amelyet ívelt asztalon játszanak. A játékosok – a karok és a kezek kivételével – a test bármely részével érhetnek a játékban használt futball-labdához, hogy azt az ellenfél térfelére juttassák.

Marek Pokwap (balra) két játszmában nyerte a teqballdöntőt

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A teqball egyre nagyobb rajongótáborral rendelkezik

Egyesben két, párosban négy játékos játszhatja. Pápán több asztalon is ki lehetett próbálni ezt a világszerte egyre népszerűbb sportot, melynek a brazil futballsztár, Ronaldinho a nagykövete. A magyar versenyzők mellett érkeztek indulók többek között Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából, Észak-Macedóniából és Szlovákiából is. Az 5. kategóriás pápai tornán izgalmas mérkőzések és látványos megmozdulások szórakoztatták a közönséget. Az egyéni versenyben a 26 induló közül a favoritnak számító Marek Pokwap győzött, a döntőben a magyar Csábi Milánt felülmúlva.

A páros küzdelmekben 16 csapat mérte össze tudását. Itt is Pokwap diadalmaskodott, társa Stefan Orlowski oldalán. A második helyet a Csábi Milán – Dombai Gergő kettős szerezte meg.