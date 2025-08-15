Tizenhat csapat vesz részt a rangos tornán

A VI. Ajka Kupa Utánpótlás Labdarúgó Torna szombaton lesz, az eseményen az U11-es és az U13-as korosztályok képviselői lépnek pályára.

A program délelőtt 10 órakor kezdődik a városi sportcentrumban. Az U11-eseknél a házigazda FC Ajka mellett a Gyirmót FC Győr, az Illés Akadémia, az ETO FC Győr, a VFC USE, a PELC, az FC Nagykanizsa és az osztrák Weiz szerepel.

Az U13-as korosztály mezőnye ugyanez, a csapatokat két-két csoportba sorsolták. A csoportkör mérkőzéseit délelőtt rendezik, délután pedig következik a rájátszás, majd a helyosztók. A döntő mindkét korcsoportban 15.20-kor rajtol a centerpályán.