Kézilabda

Újabb füredi vereség

Király Ferenc

Elvesztette utolsó nyári tesztmérkőzését a Balatonfüredi KSE – a jövő hétvégi, FTC-Green Collect elleni bajnoki rajt előtt –, így a felkészülési időszakban csak két találkozót nyertek meg a megvívott hatból.

A Balatonfüredi KSE ezúttal is alulmaradt
Archív fotó: Fülöp Ildikó

Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC 26-31 (15-17)

Balatonfüred: Deményi (kapus), Vasilev 5, Jánosi és Rozman 4-4, Urbán-Patocskai 4 (4), Sretenovic és Varga M. 2-2, Füstös (kapus), Fekete, Simotics, Szabó L. és Hornyák 1-1, Erdei, Tóth N., Bóka és Garajszki. Vezetőedző: Kis Ákos.

Az ellenfél legjobb lövői: Plaza és Rodriguez 6-6, Éles B. és Mosidi 5-5.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 1/1.

A vendégek kezdtek jobban (3-5), később is nekik állt a zászló (6-8), de a hazaiaknak rendre sikerült egyenlíteniük, mi több, 13-11-nél már ők vezettek két góllal. Az első félidő hajrájában újra domináló ellenfél a nagyszünet után is meggyőzőbben kézilabdázott (17-20), ám a tópartiak remek játékkal fordítottak (21-20). Az utolsó negyedóra döntetlenről indult (22-22), aztán a tatabányaiak a soraikat rendezve ismét elhúztak.

 

