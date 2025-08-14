augusztus 14., csütörtök

Ajkai Óriások Jégkorong Klub

1 órája

Újra jégen az ajkai hokisok (+ videó)

Címkék#Magyar Jégkorong Szövetség#MAC Budapest#Ajkai Óriások Jégkorong Klub

Augusztus 7-én jégre léphettek a hokisok. Megkezdődött a 2025-2026-os szezon az ajkai Jégcsarnokban.

Tisler Anna

Az Ajkai Óriások Jégkorong Klub játékosai már elkezdték az edzéseket. Az idén is megszervezte a 2 hetes edzőtáborát a Jégcsarnokunkban a MAC Budapest egyesülete, amelyen több mint 150 gyermek vesz részt.

Augusztus utolsó hetében pedig a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett Olimpia Reménységek Versenyének ad otthont az intézmény. 

Naponta edzenek a táborozók
Fotó: Tisler Anna/Napló

 

