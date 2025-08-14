Ajkai Óriások Jégkorong Klub
1 órája
Újra jégen az ajkai hokisok (+ videó)
Augusztus 7-én jégre léphettek a hokisok. Megkezdődött a 2025-2026-os szezon az ajkai Jégcsarnokban.
Az Ajkai Óriások Jégkorong Klub játékosai már elkezdték az edzéseket. Az idén is megszervezte a 2 hetes edzőtáborát a Jégcsarnokunkban a MAC Budapest egyesülete, amelyen több mint 150 gyermek vesz részt.
Augusztus utolsó hetében pedig a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett Olimpia Reménységek Versenyének ad otthont az intézmény.
