Veszprém országos bajnok paraúszójának története

Legerősebb számának a 100 méter hátúszást nevezte meg, a legkevésbé pedig a pillangót szereti. 1.22 a szintidő, amit meg kell úszni, Botond 1.18-at is tud. De még sokat tud így is fejlődni az edzője szerint. Botond S6-os kategóriába tartozik, akiknek a kezük, lábuk nem funkcionál rendesen. Minél magasabb a szám, annál jobb állapotban vannak, minél alacsonyabb, annál rosszabban. 2021/22-ben voltak Hódmezővásárhelyen, ahol négy számban is országos bajnok lett a saját korosztályában, a felnőttek között pedig háromszor lett első és egyszer második, ami számára hatalmas siker.

Addig folytatná az úszást, ameddig élvezi. Tavaly kezdett tanulni a Noszlopy Gáspár Gimnáziumban angol-testnevelés szakon. Eddig úgy érzi könnyen tudja teljesíteni. Régen gondolkozott az edzői hivatáson, de most inkább az informatika irányába húz a szíve és tervez egyetemre menni. Az angolt már szépen beszélni, most tanulja a német nyelvet is, de azt nem annyira szereti.

Az edzéseken sok barátot is szerzett és azt mondta jó, ha többen vannak, mert motiválják arra, hogy minél gyorsabb legyen és beérje őket. Rengeteg támogatást kap tőlük, a családjától, az edzőjétől, a masszőrétől és gyógytornászától is, amiért nagyon hálás. Többször kapott már olyan leveleket, amiben azt írták, hogy Botond kitartása és sikerei őket is motiválják. Ezeknek a leveleknek mindig örül és biztosítják arról, hogy jó az, amit csinál.