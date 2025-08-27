Vármegyei foci: elindult a harmadik vonal!

Vármegyei III. osztály

Vármegyei foci: nagy csatát hozott a Balatonalmádi SE II.-Várpalotai BSK II. összecsapás

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Északi csoport

Az északi régióban két csapat is magabiztos sikerrel kezdett: az Ugod II. és a Malomsok három ponttal gazdagodott. Az egyik legizgalmasabb összecsapást az Adásztevel és a Nemesgörzsöny vívta, ahol a vendégek kétgólos hátrányból kapaszkodtak vissza, és végül egy ponttal távoztak.

Eredmények:

Ugod SE II.–Vanyola SE 8–3, Frutti Drink-Perutz FC II.–Takácsi SE 0–2, Csót SE–Lovászpatona SE 1–3, Vaszar SE–Malomsok SE 1–5, Tapolcafői SE–Borsosgyőri ISE 0–3, Kéttornyúlaki SE–Nagyteveli SE 2–1, Adászteveli SE–Nemesgörzsönyi SE 3–3

Keleti csoport

A keleti csoport mérkőzésein különösen termékeny volt a támadójáték: a Balatonkenese, a Felsőörs és a Bakonynána is magabiztos győzelemmel indított. A forduló egyik leggólgazdagabb találkozóját a Balatonalmádi SE II. – Várpalotai BSK II. párharc hozta, ahol összesen kilenc gólnak örülhettek a szurkolók.

Eredmények: Balatonalmádi SE II.–Várpalotai BSK II. 3–6, PMTE Peremarton–Váralja SE 3–0, Jásd SE–Bakonynána SE 0–4, Hajmáskéri SE–Felsőörsi IKSE 0–4, Bakonybél SZSE–Balatonkenesei SK 1–5, Tótvázsonyi SE–PD Truck Litér SE 1–2, Dudar-Csetény SE–Atlaskotro-T-BSZ SE 5–3

Vármegyei III. osztály: A címvédő Litér nyerni tudott

Nyugati csoport

A nyugati mezőnyben három csapat is hét gólig jutott az első játéknapon. A Herend ugyan büntetőből hamar vezetést szerzett, ám a Somló SC fordított, és nem kegyelmezett riválisának. A Hárskút magabiztosan győzte le a Szentgált, míg a Mezőlak fölényesen bizonyult jobbnak az Apácatornánál.

Eredmények: Herendi PSK–Somló SC-Kiss Birtok 3–7, Hárskút SE–Szentgál FC 7–0, Mezőlaki SE–Apácatorna LC 7–1, Külsővat SE–Nyirádi KSE 2–1, Nyárád SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár 3–4

Déli csoport

A déli nyitányon a hazai pályák többnyire előnyt jelentettek, ám két vendégcsapat is sikerrel járt: a Balatonederics, valamint a Nemesgulács-Kisapáti egyaránt három ponttal térhetett haza idegenből.

Eredmények: Révfülöp NKSE–Káptalantóti LKE 1–0, Balatonakali SE–Nemesvita SE 3–1, Zalahalápi ISE–Balatonederics SC 1–2, Kinizsi TE Nagyvázsony–Sümegprágai SE 3–2, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Monostorapáti SE 3–0, Tapolcai ÖFC–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 2–5, Taliándörögd SE–Balatonfüredi FC III. 4–0