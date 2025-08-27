augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

40 perce

Vármegyei foci: elindult a harmadik vonal!

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#foci#Veszprém

A gólokból nem volt hiány, több találkozón is igazi gólparádét láthatott a közönség. Hétvégén kezdetét vette a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság harmadosztályának 2025/26-os idénye, ahol mind a négy csoportban izgalmas mérkőzésekkel rajtolt a szezon.

Veol.hu

Vármegyei III. osztály

Vármegyei foci: nagy csatát hozott a Balatonalmádi SE II.-Várpalotai BSK II. összecsapás
Vármegyei foci: nagy csatát hozott a Balatonalmádi SE II.-Várpalotai BSK II. összecsapás
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Északi csoport

Az északi régióban két csapat is magabiztos sikerrel kezdett: az Ugod II. és a Malomsok három ponttal gazdagodott. Az egyik legizgalmasabb összecsapást az Adásztevel és a Nemesgörzsöny vívta, ahol a vendégek kétgólos hátrányból kapaszkodtak vissza, és végül egy ponttal távoztak.

Eredmények: 
Ugod SE II.–Vanyola SE 8–3, Frutti Drink-Perutz FC II.–Takácsi SE 0–2, Csót SE–Lovászpatona SE 1–3, Vaszar SE–Malomsok SE 1–5, Tapolcafői SE–Borsosgyőri ISE 0–3, Kéttornyúlaki SE–Nagyteveli SE 2–1, Adászteveli SE–Nemesgörzsönyi SE 3–3 

Keleti csoport

A keleti csoport mérkőzésein különösen termékeny volt a támadójáték: a Balatonkenese, a Felsőörs és a Bakonynána is magabiztos győzelemmel indított. A forduló egyik leggólgazdagabb találkozóját a Balatonalmádi SE II. – Várpalotai BSK II. párharc hozta, ahol összesen kilenc gólnak örülhettek a szurkolók.

Eredmények: Balatonalmádi SE II.–Várpalotai BSK II. 3–6, PMTE Peremarton–Váralja SE 3–0, Jásd SE–Bakonynána SE 0–4, Hajmáskéri SE–Felsőörsi IKSE 0–4, Bakonybél SZSE–Balatonkenesei SK 1–5, Tótvázsonyi SE–PD Truck Litér SE 1–2, Dudar-Csetény SE–Atlaskotro-T-BSZ SE 5–3 

Vármegyei III. osztály: A címvédő Litér nyerni tudott

Nyugati csoport

A nyugati mezőnyben három csapat is hét gólig jutott az első játéknapon. A Herend ugyan büntetőből hamar vezetést szerzett, ám a Somló SC fordított, és nem kegyelmezett riválisának. A Hárskút magabiztosan győzte le a Szentgált, míg a Mezőlak fölényesen bizonyult jobbnak az Apácatornánál.

Eredmények: Herendi PSK–Somló SC-Kiss Birtok 3–7, Hárskút SE–Szentgál FC 7–0, Mezőlaki SE–Apácatorna LC 7–1, Külsővat SE–Nyirádi KSE 2–1, Nyárád SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár 3–4 

Déli csoport

A déli nyitányon a hazai pályák többnyire előnyt jelentettek, ám két vendégcsapat is sikerrel járt: a Balatonederics, valamint a Nemesgulács-Kisapáti egyaránt három ponttal térhetett haza idegenből.

Eredmények: Révfülöp NKSE–Káptalantóti LKE 1–0, Balatonakali SE–Nemesvita SE 3–1, Zalahalápi ISE–Balatonederics SC 1–2, Kinizsi TE Nagyvázsony–Sümegprágai SE 3–2, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Monostorapáti SE 3–0, Tapolcai ÖFC–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 2–5, Taliándörögd SE–Balatonfüredi FC III. 4–0 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu