1 órája
Vármegyei foci: elrajtolt a bajnokság!
Izgalmas meccseket vívtak. A hétvégén elrajtolt a Veszprém vármegyei I. osztály. Az Úrkút könnyedén, az BUSC pedig nagy csata árán tudta begyűjteni a három pontot.
A vármegyei I. osztályban a hétvégén öt mérkőzést rendeztek meg. Hazai pályán a Sümeg, a Csetény és a Balatonfüredi USC tudott győzelemmel kezdeni.
Devecser SE – Úrkút SK 0–3 (0–1)
Devecser SE: Schilde, Molnár, Veisz (Csonka 80.), Bukovics, Szabó, Sipos, Bencsik, Király, Schilde Máté (Szabó Kevin 5.), Paksai, Horváth M. (Németh 80.).
Úrkút SK: Gyurmánczi Roland, Lang István, Szedlacsek Balázs (Horváth János 46.), Bencsik, Boromisza, Udvardi (Bencsik Á. 55.), Szarka, Vér (Horváth Csaba 58.), Kuti, Sáringer (Grőber 46.), Kakas (Varga B. 46.).
Edző: Boromisza Gábor
A Devecser a múlt szezonban második helyen záró Úrkútot fogadta, és bár az első félidőben sokáig tartotta magát, a vendégek végül magabiztos győzelmet arattak. A 35. percben Szedlacsek Balázs törte meg a gólcsendet, majd a második játékrészben előbb Szarka Martin (73’), később pedig csereként beálló Grőber Máté (79’) is betalált. A Devecser próbált frissíteni több cserével is, de a támadásokban kevés veszélyt tudott okozni. Az Úrkút így 3–0-s sikerrel kezdte a szezont.
Sümeg VSE – Szentantalfa NVSE 4–1 (3–1)
Sümeg. V.: Lukács I.
Sümeg VSE: Szabó – Nedelkó, Gyüre Má., Farkas (Horváth A. 68.), Bolla, Rédei, Szakonyi, Laczi (Görhes A. 59.), Csik (Gyüre Mi. 46.).
Szentantalfa: Szombathelyi – Fülöp, Barcza, Füle, Németh K. (Slemmer 22.), Csillag, Stadler, Vári, Németh B., Piltman, Rehus (Tóth 79.). Edző: Polonkai Csaba.
A nagy melegben, korrekt játékvezetés mellett a hazaiak irányították a játékot, azonban az első 20. percben lehetőségeikkel nem tudtak élni. A 24. percben Farkas szép fejes góllal előnyhöz juttatta csapatát, 1-0. A 26. percben Szakonyi tovább növelte az előnyüket, 2-0. A 31. percben Füle révén szépítettek a vendégek, 2-1. A 45. percben Szakonyi újabb szép gólja tovább növelte a hazaiak előnyét, 3-1. A második játékrészben a sümegiek motiváltan, domináns játékot mutattak be a kihagyott lehetőségeik mellett. A 73. percben Rédei óriási szépség díjas lövése talált utat a kapuba, amely eldöntötte a három pont sorsát. Jó rajtot vett a hazai csapat az őszi bajnoki nyitányon. Szervezetten, magas intenzitással, taktikával játszottak, azonban koncentráció hiányában több ziccer kimaradt. Az eredmény azonban így nem tükrözte a két csapat közötti különbséget. Megérdemelt sümegi győzelem a sportszerű szentantalfaiakkal szemben.
Tudósított: Fazekas László.
Balatonalmádi-Várpalotai BSK 0-0
Balatonalmádi. V.: Bódi A.
BSE: Deák – Kiss, Rédling, Hoffer (Varga 72.), Balatoni, Király (Ács 81.), Bóka, Sirhán (Nagy H. 63.) Kovács (Balogh 46.), Bakó, Jánó. Edző: Farkas László.
VBSK: Mocher – Gábris, Gergely, Borbás, Szabó (Molnár B. 54.), Kiss Á. (Ihász 45.), Porkoláb, Uj, Gáspár, Molnár G. (Széplaki 83.), Auerbach. Edző: Wellesz Péter.
Ideális időben, tökéletesen előkészített pályán kezdődött az új bajnoki évad első almádi mérkőzése. Az első játékrészben a hazaiak birtokolták többet a labdát, ugyanakkor az első veszélyes akció a vendégek előtt adódott. A félidő közepén egy várpalotai szabadrúgást követően a felső lécen csattant a labda. Szünetig nem változott a játék képe: a BSE támadott, a vendégek hősiesen védekeztek. Fordulást követően fokozódott a hazaiak fölénye. A várpalotaiak az idő múlásával egyre inkább igyekeztek lassítani a folyamatos játékot, amikor lehetett húzták az időt. Az utolsó negyedórában sorra dolgozta ki az almádi csapat a nagyobbnál nagyobb gólszerzési lehetőségeket, de vagy a vendégek kapusa, Mocher Dávid bravúrral hárított, vagy a hazaiak ügyetlenkedték el a helyzetet. Így gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó, aminek a vendégek örülhettek.
Jók: küzdeni akarásért mindkét csapat tagjait dicséret illeti.
Tudósított: Jandrasics Gábor
Vármegyei I. osztály: gól nélkül záródott a Balatonalmádi-Várpalota összecsapás
Balatonfüredi USC-Tihanyi FC 2-1 (2-0)
Balatonfüred, 200 néző. V.: Szabó Z.
BUSC: Hegedüs - Kiliti (Dallos 61.), Varga Á. (Bangó-Fi 46.), Tóth L., Juhász ( Molnár B. 58.), Koltai (Nagy A. 76.), Radács ( Molnár K. 58.), Simon, Leidl, Karsai, Kovács S. Edző: Laurinyecz Ákos.
Tihany: Auerbach - Dévényi, Szücs O. ( Mayer P. 58.), Petres, Fehér (Kovács K. 82.), Henn, Vojnity, Takács L. (Tar T. 46.), Hideghéti (Pápai 46.), Hriczu (Wittmann 80.), Szente. Edző: László Gábor.
A szomszédvári rangadó egyúttal testvérpárharc is volt, hiszen a vendégek keretében 8 (!) BUSC- nevelésű játékos is helyet kapott.
Az első negyed óra a vendégek fölényében telt. Előbb Hegedűs védett bravúrral egy közeli lövést, majd egy jobb oldali szöglet után Vojnity fejese a felső lécet érintve pattant az alapvonalon túlra. A tihanyi helyzetek után váratlanul a füredi fiatalok két perc alatt két gólt értek el. Előbb Tóth L. lövése egy védő lábán megpattanva hullott a jobb sarokba, majd a 20. percben Koltait rántották le a 16-oson belül a vendégvédők. A jogos 11-est Radács vágta a bal alsó sarokba, 2-0.
A szünetig tovább tartott a hazaiak lendülete. Előfordult, hogy egy percen belül Auerbach háromszor is vetődve védett.
Fordulás után ismét a vendégek kapusa jeleskedett, mikor Molnár K. közeli lövését nagy bravúrral tolta szögletre. A 65. percben egy nagy bedobást követően kavarodás támadt a hazai kapu előtt, amelynek végén Vojnity közelről a bal alsó sarokba pöckölte a labdát, 2-1.
Tíz perc múlva Karsai lezárhatta volna a mérkőzést, de a kapussal szemben állva 8 méterről a jobb kapufát találta telibe. Így aztán az utolsó 15 perc nagy izgalmakat hozott. A tihanyiak mindent megtettek az egyenlítés érdekében. A helyi fiatalok önfeláldozóan védekeztek és megőrizték minimális előnyüket.
Jó iramú, élvezetes, kemény belemenésekkel tarkított (8 sárga lap) mérkőzést játszott a két jól felkészített gárda, a szépszámú szurkolósereg nagy örömére.
Jók: Hegedüs, Varga Á., Leidl, Karsai, Kovács S., ill. Auerbach, Vojnity, Dévényi, Petres.
Tudósított: Burka Tibor.
Csetény SE-Ugod SE 2-0 (1-0)
Csetény. V.: Lukács I.
Csetény SE: Hornich – Danó (Horváth 57.), Szarvas, Juhász, Szántó, Nagy K. (Szemmelveisz 54.), Arany, Kalányos, Katóka, Dávid, Szehoffner (Farkas 46.). Edző: Nagy László.
Ugod SE: Márkus – Gödri, Kiss (Czere 86.), Palkovics, Zsirai, Szécsi, Szalay, Szívós, Nagy Á. (Nagy Lá. 79.), Farkas (Kocsis 60.), Kundi (Nagy Le. 46.). Edző: Tóth Ferenc.