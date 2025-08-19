Vármegyei foci: elrajtolt a bajnokság!

A szomszédvári rangadó egyúttal testvérpárharc is volt, hiszen a vendégek keretében 8 (!) BUSC- nevelésű játékos is helyet kapott.

Az első negyed óra a vendégek fölényében telt. Előbb Hegedűs védett bravúrral egy közeli lövést, majd egy jobb oldali szöglet után Vojnity fejese a felső lécet érintve pattant az alapvonalon túlra. A tihanyi helyzetek után váratlanul a füredi fiatalok két perc alatt két gólt értek el. Előbb Tóth L. lövése egy védő lábán megpattanva hullott a jobb sarokba, majd a 20. percben Koltait rántották le a 16-oson belül a vendégvédők. A jogos 11-est Radács vágta a bal alsó sarokba, 2-0.

A szünetig tovább tartott a hazaiak lendülete. Előfordult, hogy egy percen belül Auerbach háromszor is vetődve védett.

Fordulás után ismét a vendégek kapusa jeleskedett, mikor Molnár K. közeli lövését nagy bravúrral tolta szögletre. A 65. percben egy nagy bedobást követően kavarodás támadt a hazai kapu előtt, amelynek végén Vojnity közelről a bal alsó sarokba pöckölte a labdát, 2-1.

Tíz perc múlva Karsai lezárhatta volna a mérkőzést, de a kapussal szemben állva 8 méterről a jobb kapufát találta telibe. Így aztán az utolsó 15 perc nagy izgalmakat hozott. A tihanyiak mindent megtettek az egyenlítés érdekében. A helyi fiatalok önfeláldozóan védekeztek és megőrizték minimális előnyüket.

Jó iramú, élvezetes, kemény belemenésekkel tarkított (8 sárga lap) mérkőzést játszott a két jól felkészített gárda, a szépszámú szurkolósereg nagy örömére.

Jók: Hegedüs, Varga Á., Leidl, Karsai, Kovács S., ill. Auerbach, Vojnity, Dévényi, Petres.

Tudósított: Burka Tibor.

Csetény SE-Ugod SE 2-0 (1-0)

Csetény. V.: Lukács I.

Csetény SE: Hornich – Danó (Horváth 57.), Szarvas, Juhász, Szántó, Nagy K. (Szemmelveisz 54.), Arany, Kalányos, Katóka, Dávid, Szehoffner (Farkas 46.). Edző: Nagy László.

Ugod SE: Márkus – Gödri, Kiss (Czere 86.), Palkovics, Zsirai, Szécsi, Szalay, Szívós, Nagy Á. (Nagy Lá. 79.), Farkas (Kocsis 60.), Kundi (Nagy Le. 46.). Edző: Tóth Ferenc.









