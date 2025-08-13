2 órája
Rajtol a foci vármegye I: két nagy múltú klub eltűnt a mezőnyből, ketten visszatértek
A hétvégén rendezik meg a pontvadászat első fordulóját. A Veszprém vármegyei foci első osztályának mezőnye 13 csapatot számlál.
Elrajtol a 2025/2026-os szezon a vármegyei foci első osztályában. A mezőnyben két újonc akad, két nagy múltú klub neve pedig már nem szerepel.
Ismét a vármegye I-es bajnokságban játszik a Tapolca és az Ugod SE. A TIAC a 2022/2023-as pontvadászatban szerepelt legutóbb itt, az ugodiak még nagyobb kihagyást követően, hét év után térnek vissza.
Nem lesz ott viszont a mezőnyben a Kristály, a nagy múltú ajkai klub már csak a vármegye III-ban képviselteti magát.
Az FC RAC eredetileg szerepelt a csapatok között, ám az utolsó utáni pillanatban visszalépett, a sorsolás már kész volt, úgyhogy a váratlan döntés érzékenyen érintette a pontvadászatok kialakított menetrendjét. A 2024-ben az egyesület alapításának 70. évfordulóját ünneplő gyulafirátótiak az elmúlt 15 évben az első osztályban játszottak, most a második vonalban lépnek majd pályára.
Finta Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém vármegyei igazgatója lapunknak elmondta, hogy a vármegyei kupa nyitányát követően nagyon várják a bajnoki rajtot. A vármegye II és vármegye III küzdelemsorozata az első osztályú pontvadászat után, augusztus 23-án indul. A felnőttbajnokságokban összesen 79 csapat szerepel. A vármegye III mezőnye négy csoportban (észak, kelet, nyugat, dél) játszik. Itt is van egy visszatérő, a bakonyszentkirályi Váralja SE hosszú Győr-Moson-Sopron vármegyei kitérőt követően futballozik ismét Veszprém vármegyében.
A Veszprém vármegyei focibajnokságok csapatai a 2025/2026-os idényben
Vármegye I
- Balatonalmádi SE
- Balatonfüredi USC
- Csetény SE
- Devecser SE
- FC Zirc
- Péti MTE
- Sümeg VSE
- Szentantalfa NVSE
- TIAC VSE
- Tihanyi FC
- Ugod SE
- Úrkút SK
- Várpalotai BSK
Az első forduló programja, szombat, 17.00: Devecser SE–Úrkút SK, Sümeg VSE–Szentantalfa NVSE. Vasárnap, 17.00: Balatonalmádi SE–Várpalotai BSK, Csetény SE–Ugod SE, 18.00: Balatonfüredi USC–Tihanyi FC.
Vármegye II
- Badacsonytomaji SE
- Balatonfüredi FC II.
- Balatonszepezd ÖKSC
- Csabrendek FC
- FC RAC II.
- Gostech PV Öskü FC
- Kamond FC
- Káptalanfa SE
- Meta-Léra Magyarpolány SE
- Nemesszalók ESE
- Ősi PSK
Vármegye III, északi csoport
- Adászteveli SE
- Borsosgyőri ISE
- Csót SE
- Frutti Drink-Perutz FC II.
- Kéttornyúlaki SE
- Lovászpatona SE
- Malomsok SE
- Nagyteveli SE
- Nemesgörzsönyi SE
- Takácsi SE
- Tapolcafői SE
- Ugod SE II.
- Vanyola SE
- Vaszar SE
Vármegye III, kelet
- Atlaskotro-T-BSZ SE
- Bakonybél SZSE
- Bakonynána SE
- Balatonalmádi SE II.
- Balatonkenesei SK
- Dudar-Csetény SE
- Felsőörsi IKSE
- Hajmáskéri SE
- Jásd SE
- PD Truck Litér SE
- PMTE Peremarton
- Tótvázsonyi SE
- Váralja SE
- Várpalotai BSK II.
Vármegye III, nyugat
- Adorjánháza SE
- Ajka Kristály SE
- Apácatorna LC
- Bujdos Electric Solar-Kolontár
- Hárskút SE
- Herendi PSK
- Külsővat SE
- Marcalgergelyi SE
- Mezőlaki SE
- Nyárád SE
- Nyirádi KSE
- Somló SC – Kiss Birtok
- Szentgál FC
Vármegye III, dél
- Balatonakali SE
- Balatonederics SC
- Balatonfüredi FC III.
- Káptalantóti LKE
- Kinizsi TE Nagyvázsony
- Lesenceistvánd-Uzsa SE
- Monostorapáti SE
- Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE
- Nemesvita SE
- Révfülöp NKSE
- Sümegprágai SE
- Taliándörögd SE
- Tapolcai ÖFC
- Zalahalápi ISE