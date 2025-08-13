Rajtol a foci vármegye I: két nagy múltú klub eltűnt a mezőnyből, ketten visszatértek

Elrajtol a 2025/2026-os szezon a vármegyei foci első osztályában. A mezőnyben két újonc akad, két nagy múltú klub neve pedig már nem szerepel.

Hétvégén elkezdődik a vármegyei foci első osztályának 2025/2026-os szezonja. A mezőnyben 13 csapat szerepel, miután a Gyulafirátót váratlanul visszalépett

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ismét a vármegye I-es bajnokságban játszik a Tapolca és az Ugod SE. A TIAC a 2022/2023-as pontvadászatban szerepelt legutóbb itt, az ugodiak még nagyobb kihagyást követően, hét év után térnek vissza.

Nem lesz ott viszont a mezőnyben a Kristály, a nagy múltú ajkai klub már csak a vármegye III-ban képviselteti magát.

Az FC RAC eredetileg szerepelt a csapatok között, ám az utolsó utáni pillanatban visszalépett, a sorsolás már kész volt, úgyhogy a váratlan döntés érzékenyen érintette a pontvadászatok kialakított menetrendjét. A 2024-ben az egyesület alapításának 70. évfordulóját ünneplő gyulafirátótiak az elmúlt 15 évben az első osztályban játszottak, most a második vonalban lépnek majd pályára.

Finta Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém vármegyei igazgatója lapunknak elmondta, hogy a vármegyei kupa nyitányát követően nagyon várják a bajnoki rajtot. A vármegye II és vármegye III küzdelemsorozata az első osztályú pontvadászat után, augusztus 23-án indul. A felnőttbajnokságokban összesen 79 csapat szerepel. A vármegye III mezőnye négy csoportban (észak, kelet, nyugat, dél) játszik. Itt is van egy visszatérő, a bakonyszentkirályi Váralja SE hosszú Győr-Moson-Sopron vármegyei kitérőt követően futballozik ismét Veszprém vármegyében.

A Veszprém vármegyei focibajnokságok csapatai a 2025/2026-os idényben

Vármegye I

Balatonalmádi SE

Balatonfüredi USC

Csetény SE

Devecser SE

FC Zirc

Péti MTE

Sümeg VSE

Szentantalfa NVSE

TIAC VSE

Tihanyi FC

Ugod SE

Úrkút SK

Várpalotai BSK

Az első forduló programja, szombat, 17.00: Devecser SE–Úrkút SK, Sümeg VSE–Szentantalfa NVSE. Vasárnap, 17.00: Balatonalmádi SE–Várpalotai BSK, Csetény SE–Ugod SE, 18.00: Balatonfüredi USC–Tihanyi FC.

Vármegye II

Badacsonytomaji SE

Balatonfüredi FC II.

Balatonszepezd ÖKSC

Csabrendek FC

FC RAC II.

Gostech PV Öskü FC

Kamond FC

Káptalanfa SE

Meta-Léra Magyarpolány SE

Nemesszalók ESE

Ősi PSK

Vármegye III, északi csoport

Adászteveli SE

Borsosgyőri ISE

Csót SE

Frutti Drink-Perutz FC II.

Kéttornyúlaki SE

Lovászpatona SE

Malomsok SE

Nagyteveli SE

Nemesgörzsönyi SE

Takácsi SE

Tapolcafői SE

Ugod SE II.

Vanyola SE

Vaszar SE

Vármegye III, kelet

Atlaskotro-T-BSZ SE

Bakonybél SZSE

Bakonynána SE

Balatonalmádi SE II.

Balatonkenesei SK

Dudar-Csetény SE

Felsőörsi IKSE

Hajmáskéri SE

Jásd SE

PD Truck Litér SE

PMTE Peremarton

Tótvázsonyi SE

Váralja SE

Várpalotai BSK II.

Vármegye III, nyugat

Adorjánháza SE

Ajka Kristály SE

Apácatorna LC

Bujdos Electric Solar-Kolontár

Hárskút SE

Herendi PSK

Külsővat SE

Marcalgergelyi SE

Mezőlaki SE

Nyárád SE

Nyirádi KSE

Somló SC – Kiss Birtok

Szentgál FC

Vármegye III, dél