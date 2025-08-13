augusztus 13., szerda

Labdarúgás

11 perce

Rajtol a foci vármegye I: két nagy múltú klub eltűnt a mezőnyből, ketten visszatértek

Címkék#labdarúgó vármegye I#Veszprém#foci#vármegye ii#Ajka Kristály#Gyulafirátót SE

A hétvégén rendezik meg a pontvadászat első fordulóját. A Veszprém vármegyei foci első osztályának mezőnye 13 csapatot számlál.

Veol.hu

Elrajtol a 2025/2026-os szezon a vármegyei foci első osztályában. A mezőnyben két újonc akad, két nagy múltú klub neve pedig már nem szerepel.

Hétvégén elkezdődik a vármegyei foci első osztály 2025/2026-os szezonja. A mezőnyben 13 csapat szerepel, miután a RAC váratlanul visszalépett.
Hétvégén elkezdődik a vármegyei foci első osztályának 2025/2026-os szezonja. A mezőnyben 13 csapat szerepel, miután a Gyulafirátót váratlanul visszalépett
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ismét a vármegye I-es bajnokságban játszik a Tapolca és az Ugod SE. A TIAC a 2022/2023-as pontvadászatban szerepelt legutóbb itt, az ugodiak még nagyobb kihagyást követően, hét év után térnek vissza.

Nem lesz ott viszont a mezőnyben a Kristály, a nagy múltú ajkai klub már csak a vármegye III-ban képviselteti magát.

Az FC RAC eredetileg szerepelt a csapatok között, ám az utolsó utáni pillanatban visszalépett, a sorsolás már kész volt, úgyhogy a váratlan döntés érzékenyen érintette a pontvadászatok kialakított menetrendjét. A 2024-ben az egyesület alapításának 70. évfordulóját ünneplő gyulafirátótiak az elmúlt 15 évben az első osztályban játszottak, most a második vonalban lépnek majd pályára.

Finta Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém vármegyei igazgatója lapunknak elmondta, hogy a vármegyei kupa nyitányát követően nagyon várják a bajnoki rajtot. A vármegye II és vármegye III küzdelemsorozata az első osztályú pontvadászat után, augusztus 23-án indul. A felnőttbajnokságokban összesen 79 csapat szerepel. A vármegye III mezőnye négy csoportban (észak, kelet, nyugat, dél) játszik. Itt is van egy visszatérő, a bakonyszentkirályi Váralja SE hosszú Győr-Moson-Sopron vármegyei kitérőt követően futballozik ismét Veszprém vármegyében.

A Veszprém vármegyei focibajnokságok csapatai a 2025/2026-os idényben

Vármegye I

  • Balatonalmádi SE
  • Balatonfüredi USC
  • Csetény SE
  • Devecser SE
  • FC Zirc
  • Péti MTE
  • Sümeg VSE
  • Szentantalfa NVSE
  • TIAC VSE
  • Tihanyi FC
  • Ugod SE
  • Úrkút SK
  • Várpalotai BSK 

Az első forduló programja, szombat, 17.00: Devecser SE–Úrkút SK, Sümeg VSE–Szentantalfa NVSE. Vasárnap, 17.00: Balatonalmádi SE–Várpalotai BSK, Csetény SE–Ugod SE, 18.00: Balatonfüredi USC–Tihanyi FC. 

Vármegye II

  • Badacsonytomaji SE
  • Balatonfüredi FC II.
  • Balatonszepezd ÖKSC
  • Csabrendek FC
  • FC RAC II.
  • Gostech PV Öskü FC
  • Kamond FC
  • Káptalanfa SE
  • Meta-Léra Magyarpolány SE
  • Nemesszalók ESE
  • Ősi PSK 

Vármegye III, északi csoport

  • Adászteveli SE
  • Borsosgyőri ISE
  • Csót SE
  • Frutti Drink-Perutz FC II.
  • Kéttornyúlaki SE
  • Lovászpatona SE
  • Malomsok SE
  • Nagyteveli SE
  • Nemesgörzsönyi SE
  • Takácsi SE
  • Tapolcafői SE
  • Ugod SE II.
  • Vanyola SE
  • Vaszar SE 

Vármegye III, kelet

  • Atlaskotro-T-BSZ SE
  • Bakonybél SZSE
  • Bakonynána SE
  • Balatonalmádi SE II.
  • Balatonkenesei SK
  • Dudar-Csetény SE
  • Felsőörsi IKSE
  • Hajmáskéri SE
  • Jásd SE
  • PD Truck Litér SE
  • PMTE Peremarton
  • Tótvázsonyi SE
  • Váralja SE
  • Várpalotai BSK II. 

Vármegye III, nyugat

  • Adorjánháza SE
  • Ajka Kristály SE
  • Apácatorna LC
  • Bujdos Electric Solar-Kolontár
  • Hárskút SE
  • Herendi PSK
  • Külsővat SE
  • Marcalgergelyi SE
  • Mezőlaki SE
  • Nyárád SE
  • Nyirádi KSE
  • Somló SC – Kiss Birtok
  • Szentgál FC 

Vármegye III, dél

  • Balatonakali SE
  • Balatonederics SC
  • Balatonfüredi FC III.
  • Káptalantóti LKE
  • Kinizsi TE Nagyvázsony
  • Lesenceistvánd-Uzsa SE
  • Monostorapáti SE
  • Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE
  • Nemesvita SE
  • Révfülöp NKSE
  • Sümegprágai SE
  • Taliándörögd SE
  • Tapolcai ÖFC
  • Zalahalápi ISE

 

