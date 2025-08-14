Vármegyei kupa: gólzáporos kezdés

A Veszprém vármegyei kupa 1. fordulójában a legnagyobb figyelmet keltő eredményt a Külsővat produkálta, amely kiütéses, 16–1-es győzelmet aratott a Bakonybél felett. A találkozó igazi hőse Orsós Attila volt, aki egymaga 11 gólt szerzett.

Vármegyei kupa: a Monostorapáti legyőzte a Hajmáskér csapatát

Fotó: Facebook/MLSZ Veszprém Vármegyei Igazgatóság

Szintén emlékezetes összecsapást vívott a Kéttornyúlaki SE, amely 12–1 arányban múlta felül a Szentgált. A forduló izgalmait növelték azok a párharcok is, ahol csak büntetőpárbaj döntött a továbbjutásról: a Hárskút–Balatonakali és a Balatonederics–Balatonkenese mérkőzésen is tizenegyesek után dőlt el, ki folytathatja a küzdelmeket.

Eredmények: Révfülöp NKSE-Tapolcai ÖFC 0-3, PD Truck Litér SE-Kinizsi TE Nagyvázsony 3-0, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE-Nyirád KSE 0-5, Takácsi SE-Nyárád SE 3-2, Hárskút SE-Balatonakali SE 1-1 (büntetőkkel 4-1), Bakonybél SZSE-Külsővat Sportegyesület 1-16, Kéttornyúlaki SE-Szentgál FC 12-1, Somló SC-Tapolcafői SE 3-0, Herendi PSK-Ajka Kristály SE 2-1, Adorjánháza SE-Borsosgyőri ISE 1-5, Nemesvita SE-Felsőörsi IKSE 0-3, Káptalantóti LKE-Bakonynána SE 0-8, Marcalgergelyi SE-Nemesgörzsönyi SE 1-7, Hajmáskéri SE-Monostorapáti SE 0-2, Balatonederics SC-Balatonkenesei SK 0-0 (büntetőkkel 2-4), Lesenceistvánd-Uzsa SE-Tótvázsonyi SE 2-1, Taliándörögd SE-Jásd SE 2-0, Zalahalápi ISE-Sümegprágai SE 4-7, Malomsok SE-Lovászpatona SE 1-2, Apácatorna LC-Bujdos Electric Solar-Kolontár 5-3, Vanyola SE-Mezőlaki SE 2-3, Csót SE-Adászteveli SE 5-1, Nagyteveli SE-Vaszar SE 4-0.

A második fordulóra nem kell sokat várni, már ezen a hétvégén újabb izgalmas összecsapások várnak a szurkolókra.

A vármegyei kupa második fordulójának párosításai:

Lovászpatona SE-Kéttornyúlaki SE, Borsosgyőri ISE-Káptalanfa SE, PD Truck Litér SE-Taliándörögd SE, Takácsi SE-Váralja SE Bakonyszentkirály, Kamond FC-Badacsonytomaji SE, Tapolcai ÖFC-Balatonkenesei SK, Nyirád KSE-Nemesszalók ESE, Monostorapáti SE-Herendi PSK, Bakonynána SE-Csót SE, Nemesgörzsönyi SE-Mezőlaki SE, Külsővat Sportegyesület-Apácatorna LC, Sümegprágai SE-Lesenceistvánd-Uzsa SE, Nagyteveli SE-Balatonszepezd ÖKSC, Hárskút SE-Ősi PSK, Somló SC -Csabrendek FC.