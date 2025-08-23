VESC: készülnek a rajtra

A VESC érkezői között igazi nagyágyú is található: a 44-szeres válogatott Szerencsés-Miklai Zsanett személyében hatalmas tapasztalat érkezett a csapathoz. Mellette a MÁV Előrétől átigazoló Spándli Virág, valamint a Szent Benedek Balatonfüred triója, Somogyi Virág, Kiss Blanka és Mária Kata is új lendületet hozhat a veszprémi alakulatba.

VESC: kialakult a keret

Fotó: Facebook/VESC

A klub továbbra is két külföldi játékossal számol. Az előző idény pontkirálynője, Heipua Tautua’a maradt a csapatnál, mellé pedig Bella Laporta érkezett, akit egyetemi évei alatt többször is a bajnokság legjobbjai közé választottak.

VESC: a fiatalok is kapnak lehetőséget

A fiatalok számára is adott a bizonyítási lehetőség: az első napokban Endresz Viktória és Molnár Fruzsina is a felnőttekkel készülhetett, ami jól mutatja, hogy a klub komoly hangsúlyt fektet az utánpótlás beépítésére.

– Próbáljuk utolérni magunkat, de rengeteg időnk van még. Most a gyakorláson van a hangsúly, illetve szeretnénk felfrissíteni a korábban megtanult dolgokat, valamint megszerezni azt az erőnlétet, amire szükségünk lesz a bajnokság során – értékelte az első hetet Mészáros Péter vezetőedző. Hozzátette: a csapat magja együtt maradt, az új játékosok beilleszkedése pedig ígéretesen halad, az edzéseken jó hangulat uralkodik.

A bajnoki rajtig még több felkészülési mérkőzés vár a veszprémi lányokra, így a szakmai stáb bőven kap lehetőséget arra, hogy összecsiszolja a rutinos és fiatal játékosokból álló keretet. A pontvadászat október második hétvégéjén veszi kezdetét, ahol a VESC célja, hogy a tavalyi remek szereplést megismételve ismét a dobogó legfényesebb fokaiért küzdhessen.



