augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Egy öngóllal volt jobb a Veszprémnél a volt NB I-es játékosokkal felálló ellenfél

Címkék#Veszprém#Baldauf#NB III#öngól#Dorog

Újabb vereséget szenvedtek a bakonyiak a labdarúgó NB III-ban. Veszprém–Dorog: egyetlen gól döntött.

Horváth Gábor

Veszprém–Dorog: a hibátlan dorogiakat fogadta a veretlenségét a hétközi fordulóban elveszítő Veszprém a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A vendégek a tabella második helyéről várták a meccset, a bakonyi csapat az ötödik pozíciót foglalta el. A felek között öt pont volt a különbség, érdekesség, hogy az első öt fordulóban mind a két együttes 11 gólt szerzett, ám míg a dorogiak három, a veszprémiek nyolc találatot kaptak.

Veszprém–Dorog: Ezúttal nem jött össze a gólszerzés a bakonyiaknak
Veszprém–Dorog: Ezúttal nem jött össze a gólszerzés a bakonyiaknak
Fotó: Nagy Lajos/archív

A mérkőzés elején a több korábbi NB I-es játékossal felálló vendégek birtokolták többet a játékszert, szervezetten védekezett a Veszprém, amely labdaszerzésekből igyekezett gyorsan megindulni.

A 16. percben jött az első nagyobb helyzet, a dorogiak a jobb oldalon vezettek támadást, a beadást követően fejjel veszélyeztettek, a labda a kapufáról pattant ki, majd tisztáztak a hazaiak.

A 24. percben ismét a jobb oldalról érkezett a vendégek beadása, a labda Tóth Gergő lábáról pattant saját kapujába, öngól, 0-1.

Nem sokkal később Barczi előtt adódott lehetőség, Gerencsér lábbal hárított. A veszprémi kapusnak Nagy-Kolozsvári távoli próbálkozásánál is oda kellett figyelnie, sikerült kiütnie a kapu bal oldalába tartó játékszert.

Az eltiltások és sérülések miatt felforgatott összeállításban szereplő Veszprém komolyabb helyzet nélkül hozta le az első félidőt, a hazaiak jól tudták, hogy ennél a folytatásban mindenképpen több kell a pontszerzéshez.

Ennek megfelelően bátran kezdte a második felvonást a házigazda, amely többször is labdát szerzett az ellenfél térfelén, viszont nem sikerült végig vinni az akciókat.

A 62. percben Farkas támadt le jól a bal oldalon, középre adását követően Baldauf lőtt nem sokkal kapu fölé. Becsülettel küzdött, rengeteget futott a Veszprém, a dorogiak tartották az egy gólos előnyt, nem igazán csipkedték magukat támadásban.

A 76. percben Erdey löketét Gerencsér nagyot vetődve hárította. A másik oldalon Molnár lövését védte magabiztosan a vendégkapus.

Az utolsó pillanatig küzdött becsülettel a hazai csapat, de a vendégeké lett a három pont. Nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül, azonban az is igaz, hogy a dorogiak az öngólt követően szinte semmit sem mutattak támadásban.

Veszprém–Dorog: egyetlen találat született

VSC 2015 Veszprém–Dorogi FC 0-1 (0-1)

Veszprém, 200 néző. V.: Góbi. VSC 2015 Veszprém: Gerencsér - Görgényi, Tóth G., Molnár B., Volter, Baján (Szűcs Á., 64.), Baldauf, Dömötör, Berzsenyi (Mayer, 79.), Kiss M., Horváth B. (Farkas, 46.) Edző: Gunther Zsolt.

Dorogi FC: Tóth G. - Barczi (Erdey B., 73.), Szamosi, Nagy-Kolozsvári, Horváth O., Koman (Klausz, 92.), Dulló, Székely, Tischler (Gula, 73.), Erdey Zs. (Alarishi, 90.), Benkő (Pusztai, 73.). Edző: Nikházi Márk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu