Egy öngóllal volt jobb a Veszprémnél a volt NB I-es játékosokkal felálló ellenfél

Veszprém–Dorog: a hibátlan dorogiakat fogadta a veretlenségét a hétközi fordulóban elveszítő Veszprém a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A vendégek a tabella második helyéről várták a meccset, a bakonyi csapat az ötödik pozíciót foglalta el. A felek között öt pont volt a különbség, érdekesség, hogy az első öt fordulóban mind a két együttes 11 gólt szerzett, ám míg a dorogiak három, a veszprémiek nyolc találatot kaptak.

Veszprém–Dorog: Ezúttal nem jött össze a gólszerzés a bakonyiaknak

Fotó: Nagy Lajos/archív

A mérkőzés elején a több korábbi NB I-es játékossal felálló vendégek birtokolták többet a játékszert, szervezetten védekezett a Veszprém, amely labdaszerzésekből igyekezett gyorsan megindulni.

A 16. percben jött az első nagyobb helyzet, a dorogiak a jobb oldalon vezettek támadást, a beadást követően fejjel veszélyeztettek, a labda a kapufáról pattant ki, majd tisztáztak a hazaiak.

A 24. percben ismét a jobb oldalról érkezett a vendégek beadása, a labda Tóth Gergő lábáról pattant saját kapujába, öngól, 0-1.

Nem sokkal később Barczi előtt adódott lehetőség, Gerencsér lábbal hárított. A veszprémi kapusnak Nagy-Kolozsvári távoli próbálkozásánál is oda kellett figyelnie, sikerült kiütnie a kapu bal oldalába tartó játékszert.

Az eltiltások és sérülések miatt felforgatott összeállításban szereplő Veszprém komolyabb helyzet nélkül hozta le az első félidőt, a hazaiak jól tudták, hogy ennél a folytatásban mindenképpen több kell a pontszerzéshez.

Ennek megfelelően bátran kezdte a második felvonást a házigazda, amely többször is labdát szerzett az ellenfél térfelén, viszont nem sikerült végig vinni az akciókat.

A 62. percben Farkas támadt le jól a bal oldalon, középre adását követően Baldauf lőtt nem sokkal kapu fölé. Becsülettel küzdött, rengeteget futott a Veszprém, a dorogiak tartották az egy gólos előnyt, nem igazán csipkedték magukat támadásban.

A 76. percben Erdey löketét Gerencsér nagyot vetődve hárította. A másik oldalon Molnár lövését védte magabiztosan a vendégkapus.

Az utolsó pillanatig küzdött becsülettel a hazai csapat, de a vendégeké lett a három pont. Nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül, azonban az is igaz, hogy a dorogiak az öngólt követően szinte semmit sem mutattak támadásban.