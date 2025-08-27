Veszprém: elszenvedték első vereségüket a bakonyiak

Bicskei TC-VSC Veszprém 3-1 (1-1)

A Veszprém nem tudta megismételni a múlt heti sikert

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

Bicske. V.: Juhász D.

Bicske: Varasdi – Varga (Grünfelder 65.), Király, Knolmár (Harmat 65.), Nemes (Pócs 80.), Savanya (Vicz 93.), Major, Fehér (Herczeg 80.), Hirman, Mlinárcsik, Molnár. Edző: Csordás Csaba.

Veszprém: Héninger – Görgényi, Dobsa, Molnár (Berzsenyi 79.), Mayer (Kiss 69.), Volter, Baján (Somogyi-Bakos 46.), Baldauf (Gerencsér 79.), Dömötör, Rédling (Tóth 56.), Horváth. Edző: Gunther Zsolt.

A párosítás pikantériáját az adta, hogy a felek egy héttel korábban a Magyar Kupa 2. fordulójában is összecsaptak, akkor a Veszprém diadalmaskodott, ám most a bicskeiek visszavágtak a kupakudarcért. A találkozó nem nélkülözte az érzelmeket és a feszültséget sem, amit jól jelez, hogy három piroslap is született.

A mérkőzés első félidejében a vendégek örülhettek először: a 24. percben Rédling Kevin talált be, ezzel vezetéshez juttatva a Veszprémet. A hazaiak azonban gyorsan válaszoltak, a 33. percben Fehér Barnabás egalizált, így 1–1-es állásról vonultak pihenőre a csapatok.

Félidőben Bicske-Veszprém 1-1

A fordulás után hamar átvette az irányítást a Bicske: az 51. percben Knolmár Milán volt eredményes, majd a 62. percben fordulópont következett. A játékvezető, Juhász Dávid piros lappal kiállította a veszprémiek védőjét, Dobsa Gergőt. Az emberelőnyben játszó hazaiak gyorsan kihasználták a lehetőséget, Fehér Barnabás második találatával három perccel később már 3–1 állt az eredményjelzőn.

A 75. percben újabb indulatok szabadultak el: Hirman Kristóf (Bicske) és Héninger Bendegúz (Veszprém) is idő előtt kénytelen volt elhagyni a pályát, miután mindketten piros lapot kaptak. A hátralévő időben a Bicske magabiztosan őrizte előnyét, és végül begyűjtötte a három pontot.