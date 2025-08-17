1 órája
Még el sem kezdődött a szezon, Máhéékat megverve máris nyert egy kupát a Veszprém
Döntőbe jutott és meg is nyerte azt a magyar kézilabdabajnok a doboji felkészülési tornán. Veszprém–Gummersbach 25:27
Veszprém–Gummersbach finálét rendeztek a boszniai felkészülési kézilabdatornán. A bakonyiak a török Besiktas és az egyiptomi Al-Ahli két vállra fektetésével jutottak döntőbe Dobojban, a németek a házigazda mellett a THW Kielt verték meg a csoportkörben.
A Gummersbach kezdett jobban, de a magyar bajnok feszes védekezésének köszönhetően átvette az irányítást. A One Veszprém HC rendre egy lépéssel ellenfele előtt haladt. A fáradtabb német csapat ugyanakkor folyamatosan tapadt a bakonyiakra, egyszer még vezetett is, de a hajrát Xavier Pascual alakulata bírta jobban.
A Veszprém legközelebb hazai környezetben szerepel, szombaton az Orlen Wisla Plockot fogadja edzőmeccsen.
Veszprém–Gummersbach: szoros meccs, megérdemelt bakonyi siker
Vfl Gummersbach – One Veszprém HC 25-27 (12-13)
Vfl Gummersbach: Kuzmanovic, Obling (kapusok), Gomes 3, Vidarsson 5, Kodrin 2, Vujovic 3, Köster 6, Blohme 2, Einrsson, Mahé 1, Pregler, Horzen, Kiesler, Smits, Zeman. Edző: Valur Sigurdsson.
One Veszprém HC: Corrales, Appelgren (kapusok), Thiagus Petrus, Martinovic 4, Descat 3, Hesham 2, Elísson 3, Ligetvári, Marguc 2, Cindric, Dopjera, Remili 3, el-Dera, Kardos, Adel 5, Molnár R., Ali Zein 5, Szabó.
Kiállítások: 4, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3.