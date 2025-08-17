Még el sem kezdődött a szezon, Máhéékat megverve máris nyert egy kupát a Veszprém

Veszprém–Gummersbach finálét rendeztek a boszniai felkészülési kézilabdatornán. A bakonyiak a török Besiktas és az egyiptomi Al-Ahli két vállra fektetésével jutottak döntőbe Dobojban, a németek a házigazda mellett a THW Kielt verték meg a csoportkörben.

Veszprém–Gummersbach döntőt rendeztek a doboji felkészülési tornán. A finálé nagy csatát, izgalmas küzdelmet hozott

Forrás: Facebook/Medunarodni Rukometni TV Turnir Sampiona Doboj

A Gummersbach kezdett jobban, de a magyar bajnok feszes védekezésének köszönhetően átvette az irányítást. A One Veszprém HC rendre egy lépéssel ellenfele előtt haladt. A fáradtabb német csapat ugyanakkor folyamatosan tapadt a bakonyiakra, egyszer még vezetett is, de a hajrát Xavier Pascual alakulata bírta jobban.

A Veszprém legközelebb hazai környezetben szerepel, szombaton az Orlen Wisla Plockot fogadja edzőmeccsen.

Veszprém–Gummersbach: szoros meccs, megérdemelt bakonyi siker

Vfl Gummersbach – One Veszprém HC 25-27 (12-13)

Vfl Gummersbach: Kuzmanovic, Obling (kapusok), Gomes 3, Vidarsson 5, Kodrin 2, Vujovic 3, Köster 6, Blohme 2, Einrsson, Mahé 1, Pregler, Horzen, Kiesler, Smits, Zeman. Edző: Valur Sigurdsson.

One Veszprém HC: Corrales, Appelgren (kapusok), Thiagus Petrus, Martinovic 4, Descat 3, Hesham 2, Elísson 3, Ligetvári, Marguc 2, Cindric, Dopjera, Remili 3, el-Dera, Kardos, Adel 5, Molnár R., Ali Zein 5, Szabó.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3.