Megérdemelten gyűrte le a címvédőt a Veszprém (képekkel)

Veszprém–Mosonmagyaróvár: az előző idény bajnokát fogadta az első három fordulót követően veretlenül (két siker, egy döntetlen) álló bakonyi csapat a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A vendégek egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel érkeztek a királynék városába.

Veszprém–Mosonmagyaróvár labdarúgó NB III-as bajnoki mérkőzésnek adott otthont a bakonyiak stadionja. A hazaiak otthon tartották a pontokat

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszélyesen kezdett a Veszprém, amely a 13. percben előnybe is került. Kovács Benedek védett nagyot, de a hazaiak odaszegezték kapujuk elé a vendégeket, Molnár Balázs keresztlabdájára Rédling Kevin érkezett és a kivetődő kapust megelőzve közelről a hálóba helyezett, 1-0.

Nem sokkal később Volter lépett ki a bal oldalon, Kovács lábbal hárította lövését.

A címvédő nem igazán tudott kibontakozni, szervezetten futballozott a Veszprém. Az első félidő ráadásában veszélyeztetett először a Mosonmagyaróvár, Kövesdi tört be a 16-oson belülre, próbálkozása elkerülte Héninger kapuját. A hazaiak több góllal is vezethettek volna az első 45 percet követően az idegesen, pontatlanul futballozó mosoniak ellen.

A második félidő elején Dömötör egy szép csel után lefutotta a védőket a bal oldalon, középre adása Irmeshez került, a támadó megcsúszott a lövés előtt, és nem találta el jól a játékszert.

A címvédő továbbra sem jeleskedett támadásban, Gyürki Gergely az első negyed óra után hármas cserére szánta el magát.

A 66. percben tankönyvbe illő kontrát vezetett a Veszprém. Horváth Barnabás támadott le jól és blokkolt egy lövést, meg is lódult a labdával, amelyet szépen tett Molnár Balázs elé, a hazai támadó a bal alsóba helyezett, 2-0.

Váratlanul büntetőt kapott a Mosonmagyaróvár, Dömötör szabálytalankodott egy felívelést követően, a 11-est Kitl Miklós magabiztosan végezte el, a bal alsóba lőtte a labdát, 73. perc: 2-1.

Felpörgött a mérkőzés, vérszemet kaptak a vendégek, akik a pontszerzés reményében aktívabban támadtak.

A 81. percben egy szabadrúgást követően Rédling fejelhetett szabadon, de rosszul találta el a labdát, amely kapu mellé szállt. A másik oldalon Kövesdi remek helyzetből, 10 méterről lőtte kapásból fölé a játékszert.