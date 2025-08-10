Két büntető is volt, mesterhármas született a Veszprém-Pápa fociderbin (képekkel)

Hosszú évek után rendeztek újra Veszprém-Pápa vármegyei fociderbit. A rangadó esélyesei az előző idényben bronzérmes hazaiak voltak, ugyanakkor természetesen a szezont jó formában kezdő újoncot sem lehetett leírni.

Veszprém-Pápa bajnoki mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A vármegyei derbit a hazaiak nyerték, Irmes Dávid triplázni tudott

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Irmes Dávid már a 10. percben a kapuba talált, majd a bakonyiak támadója a 22. percben duplázni tudott. A játékrész végén Nagy Krisztián 11-esből szépített.

Irmes Dávid a második félidőre is tartogatott egy gólt, igaz, bütetőt hibázott, de a 74. percben újra eredményes volt, így triplával zárt, csapata pedig magabiztosan gyűjtötte be a pontokat.

Remekül kezdett a Veszprém, Irmes beadását követően Molnár Balázs már az első percben nagy helyzetbe került, de öt méterről mellé helyezett.

A 10. percben Horváth B. ment el a jobb oldalon, visszagurítása után Volter lövését Kiss bravúrral védte, a kipattanóra Irmes érkezett, aki öt méterről a kapuba lőtt, 1-0.

A 22. percben Dömötör egy bal oldali beadásból az ötösre hajította a labdát, a pápaiak védője rosszul kezelte azt le, Irmes pedig élt a lehetőséggel és a hálóba passzolt, 2-0.

A 45. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Kiss Marcell rántotta ellenfelét, Nagy Krisztián pedig magabiztosan értékesítette a 11-est, 2-1.

A második félidőben egy kezezés miatt a Veszprém is büntetőt kapott, Irmes állt a labda mögé, a támadó a kapufát találta el.

A 74. percben aztán mégis meglett a mesterhármas, egy hazai beadás után felpörgött labda, Irmes pedig a kapust megelőzve a hálóba kotorta a játékszert, 3-1.

Jövő vasárnap a Veszprém a Mosonmagyaróvárt, a Pápa a Bicskét fogadja.