augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

44 perce

Két büntető is volt, mesterhármas született a Veszprém-Pápa fociderbin (képekkel)

Címkék#fociderbi#északnyugati#labdarúgó NB III#NB III#Perutz FC#Veszprém

Vármegyei fociderbinek adott otthot vasárnap a városi stadion. A Veszprém-Pápa összecsapás négy gólt hozott.

Veol.hu

Hosszú évek után rendeztek újra Veszprém-Pápa vármegyei fociderbit. A rangadó esélyesei az előző idényben bronzérmes hazaiak voltak, ugyanakkor természetesen a szezont jó formában kezdő újoncot sem lehetett leírni.

Veszprém-Pápa bajnoki mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A vármegyei derbit a hazaiak nyerték.
Veszprém-Pápa bajnoki mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. A vármegyei derbit a hazaiak nyerték, Irmes Dávid triplázni tudott
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Irmes Dávid már a 10. percben a kapuba talált, majd a bakonyiak támadója a 22. percben duplázni tudott. A játékrész végén Nagy Krisztián 11-esből szépített.

Irmes Dávid a második félidőre is tartogatott egy gólt, igaz, bütetőt hibázott, de a 74. percben újra eredményes volt, így triplával zárt, csapata pedig magabiztosan gyűjtötte be a pontokat.

Remekül kezdett a Veszprém, Irmes beadását követően Molnár Balázs már az első percben nagy helyzetbe került, de öt méterről mellé helyezett.

A 10. percben Horváth B. ment el a jobb oldalon, visszagurítása után Volter lövését Kiss bravúrral védte, a kipattanóra Irmes érkezett, aki öt méterről a kapuba lőtt, 1-0.

A 22. percben Dömötör egy bal oldali beadásból az ötösre hajította a labdát, a pápaiak védője rosszul kezelte azt le, Irmes pedig élt a lehetőséggel és a hálóba passzolt, 2-0.

A 45. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Kiss Marcell rántotta ellenfelét, Nagy Krisztián pedig magabiztosan értékesítette a 11-est, 2-1.

A második félidőben egy kezezés miatt a Veszprém is büntetőt kapott, Irmes állt a labda mögé, a támadó a kapufát találta el.

A 74. percben aztán mégis meglett a mesterhármas, egy hazai beadás után felpörgött labda, Irmes pedig a kapust megelőzve a hálóba kotorta a játékszert, 3-1.

Jövő vasárnap a Veszprém a Mosonmagyaróvárt, a Pápa a Bicskét fogadja.

VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

Fotók: Nagy Lajos

Veszprém-Pápa: négy gól a vármegyei rangadón

Veszprém-Pápa 3-1 (2-1)

Veszprém. V.: Papp. VSC 2015 Veszprém: Héninger – Görgényi, Dobsa (Tóth, 46.), Molnár B., Irmes (Baján, 78.), Volter (Berzsenyi, 63.), Baldauf, Dömötör, Rédling (Mayer, 87.), Kiss M., Horváth B. Edző: Gunther Zsolt.
Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss Á. – Németh, Szabó, Papp (Cser, 67.), Nagy K., Szalai (Mogyorósi, 53.), Banai (Szép, 80.), Rozman, Nagy D., Ruzsás (Molnár M., 46.), Szőke (Hauser, 46.). Edző: Kun Szabó Attila.

Gólszerzők: Irmes (10., 22., 74.), ill. Nagy K. (45.).

Gunther Zsolt: - Hosszú hetünk volt, kupameccsel együtt háromszor léptünk pályára, most pedig feltettük az i-re a pontot. Az első perctől kezdve a mi akaratunk érvényesült. Az első félidő végén ugyan volt egy megingásunk, és a második játékrészt sem kezdtük jól, összességében magabiztosan nyertünk. További sok sikert kívánunk a pápaiaknak, akikkel régóta nagyon jó kapcsolatot ápolunk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu