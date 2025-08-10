44 perce
Két büntető is volt, mesterhármas született a Veszprém-Pápa fociderbin (képekkel)
Vármegyei fociderbinek adott otthot vasárnap a városi stadion. A Veszprém-Pápa összecsapás négy gólt hozott.
Hosszú évek után rendeztek újra Veszprém-Pápa vármegyei fociderbit. A rangadó esélyesei az előző idényben bronzérmes hazaiak voltak, ugyanakkor természetesen a szezont jó formában kezdő újoncot sem lehetett leírni.
Irmes Dávid már a 10. percben a kapuba talált, majd a bakonyiak támadója a 22. percben duplázni tudott. A játékrész végén Nagy Krisztián 11-esből szépített.
Irmes Dávid a második félidőre is tartogatott egy gólt, igaz, bütetőt hibázott, de a 74. percben újra eredményes volt, így triplával zárt, csapata pedig magabiztosan gyűjtötte be a pontokat.
Remekül kezdett a Veszprém, Irmes beadását követően Molnár Balázs már az első percben nagy helyzetbe került, de öt méterről mellé helyezett.
A 10. percben Horváth B. ment el a jobb oldalon, visszagurítása után Volter lövését Kiss bravúrral védte, a kipattanóra Irmes érkezett, aki öt méterről a kapuba lőtt, 1-0.
A 22. percben Dömötör egy bal oldali beadásból az ötösre hajította a labdát, a pápaiak védője rosszul kezelte azt le, Irmes pedig élt a lehetőséggel és a hálóba passzolt, 2-0.
A 45. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Kiss Marcell rántotta ellenfelét, Nagy Krisztián pedig magabiztosan értékesítette a 11-est, 2-1.
A második félidőben egy kezezés miatt a Veszprém is büntetőt kapott, Irmes állt a labda mögé, a támadó a kapufát találta el.
A 74. percben aztán mégis meglett a mesterhármas, egy hazai beadás után felpörgött labda, Irmes pedig a kapust megelőzve a hálóba kotorta a játékszert, 3-1.
Jövő vasárnap a Veszprém a Mosonmagyaróvárt, a Pápa a Bicskét fogadja.
VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC PápaFotók: Nagy Lajos
Veszprém-Pápa: négy gól a vármegyei rangadón
Veszprém-Pápa 3-1 (2-1)
Veszprém. V.: Papp. VSC 2015 Veszprém: Héninger – Görgényi, Dobsa (Tóth, 46.), Molnár B., Irmes (Baján, 78.), Volter (Berzsenyi, 63.), Baldauf, Dömötör, Rédling (Mayer, 87.), Kiss M., Horváth B. Edző: Gunther Zsolt.
Frutti Drink-Perutz FC Pápa: Kiss Á. – Németh, Szabó, Papp (Cser, 67.), Nagy K., Szalai (Mogyorósi, 53.), Banai (Szép, 80.), Rozman, Nagy D., Ruzsás (Molnár M., 46.), Szőke (Hauser, 46.). Edző: Kun Szabó Attila.
Gólszerzők: Irmes (10., 22., 74.), ill. Nagy K. (45.).
Gunther Zsolt: - Hosszú hetünk volt, kupameccsel együtt háromszor léptünk pályára, most pedig feltettük az i-re a pontot. Az első perctől kezdve a mi akaratunk érvényesült. Az első félidő végén ugyan volt egy megingásunk, és a második játékrészt sem kezdtük jól, összességében magabiztosan nyertünk. További sok sikert kívánunk a pápaiaknak, akikkel régóta nagyon jó kapcsolatot ápolunk.