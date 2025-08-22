Volt veszprémiekkel érkezik az Arénába a BL titkos esélyese (+ videó)

Ezt persze bizonyítani kell majd a soron következő szezonban, de az biztos, hogy a Veszprém a Veszprém–Plock több szempontból érdekes és izgalmas lesz.

Veszprém–Plock: három magyar válogatott is szerepel a vendégeknél, a képen balról Ilic Zoran, Fazekas Gergő és Szita Zoltán

Forrás: Facebook/Orlen Wisla Plock

Először is két kiemelkedő tudású csapat, a magyar, illetve a lengyel bajnok lép pályára és ez a bakonyiak egyetlen hazai fellépése a nyári felkészülés során. De van itt még más is.

A Plock egy sor olyan játékost tudhat a keretében, akik korábban Veszprémben kézilabdáztak. A rutinosak közül évek óta a lengyeleknél szerepel Mirko Alilovic és Mirsad Terzic, Szergej Koszorotov pedig ezen a nyáron költözött (vissza) Plockba a királynék városából. A magyar válogatott Fazekas Nándor, Szita Zoltán és Ilic Zoran szintén vendégként érkezik a bakonyiakhoz.

Itt kell megjegyezni, hogy az ugyancsak volt veszprémi Xavier Sabate alakulata jelentősen erősödött ezen a nyáron. Koszorotov és Ilic mellett érkezett még például a világbajnoki ezüstérmes norvég kapus Torbjorn Bergerud és a Barcelona csapatával háromszoros BL-győztes francia Melvyn Richardson. A plockiak, akik többek között Szegeddel szerepelnek egy csoportban a nemzetközi kupában, a legjobbakkal is felvehetik a versenyt és nyilván az a céljuk, hogy egészen a végjátékig eljussanak.

Természetesen hasonlóak az elvárások a magyar bajnoknál és a One Veszprém HC újoncaira szintén érdemes lesz odafigyelni, többen is most mutatkoznak be hazai közönség előtt. A bakonyiak nemrég győztesen tértek haza a doboji felkészülési tornáról, amelynek fináléjában a német Gummersbachot győzte le a magyar bajnok. Az új igazolások közül Ahmed Adel és Ali Zein ötször, Ivan Martinovic négyszer volt eredményes a döntőben, a boszniai fellépésen jó teljesítmény nyújtott Mikael Appelgren, Thiagus Petrus és Molnár Robin is.

Legutóbb tavaly novemberben találkoztak felek, íme az összefoglaló:

Veszprém–Plock: 16 órakor kezdődik a mérkőzés

A One Veszprém HC és az Orlen Wisla Plock felkészülési találkozója szombaton 16 órakor kezdődik a Veszprém Arénában. A bakonyiak ezt követően már tétmeccsen szerepelnek, szeptember 6-án a Budakalászt fogadják az NB I nyitányán.