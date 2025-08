Sterbik Árpáddal szerződést bontottak

„Ezt a területet a jövőben más szemlélettel és új irányvonal mentén szeretnénk tovább építeni. A kapusedzői feladatokat egyelőre házon belüli segítséggel oldjuk meg” – olvasható a One Veszprém HC klub hivatalos honlapján megjelent közleményben.

Veszprém: távozik Sterbik Árpád (a kép bal szélén)

Archív fotó: NS

Sterbik Árpád nemcsak edzőként, hanem játékosként is legendás alakja volt a veszprémi klubnak. Kétszer is szerepelt a csapatban, először 2001 és 2004, majd 2018 és 2020 között. Ez idő alatt négyszeres magyar bajnok és háromszoros Magyar Kupa-győztes lett. Nemzetközi szinten is kimagasló pályafutást tudhat maga mögött: játékosként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és a spanyol válogatott színeiben világbajnoki és Európa-bajnoki címet is szerzett.

Kapusedzőként az elmúlt öt idényben jelentős sikerekhez járult hozzá: három bajnoki arany, négy Magyar Kupa-győzelem, valamint egy klubvilágbajnoki cím fűződik a nevéhez. A klub szurkolói és játékosai is nagyra értékelték szakmai hozzáértését és tapasztalatát.

Veszprém: sok a kérdőjel

A One Veszprém HC vezetősége egyelőre nem nevezett meg új kapusedzőt, az átmeneti időszakban belső erőforrásokkal oldják meg a feladatokat. A klub átalakuló szakmai stratégiája új irányba terelheti a csapat fejlődését – Sterbik távozása ennek az átalakulásnak az első látványos lépése.

A kézilabdaklub nem kommentálta bővebben a döntés hátterét, Sterbik Árpád pedig egyelőre nem nyilatkozott a távozásáról.