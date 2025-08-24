Meglepetés született Balatonfüreden, négyet lőtt a Várpalota a Pétnek (+ galéria)

A Veszprém vármegyei foci első osztályban egyedül a Sümeg VSE áll két sikerrel, a csapat ezúttal a Balatonfüredi USC vendégeként tudta begyűjteni a pontokat. A Zirc is idegenben győzött, a Tapolcát múlta felül.

A második fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci első osztályában, a hétvégén csupán négy meccs volt, kettőt elhalasztottak. A zirciek nyerni tudtak Tapolcán

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Várpalotai BSK–Péti MTE 4-1 (2-1)

Várpalota. V.: Lukács. Várpalotai BSK: Mocher – Uj, Gergely, Borbás, Porkoláb, Ihász, Gáspár (Molnár B., 65.), Molnár G. (Kolki, 46.), Auerbach, Kaufmann (Széplaki, 82.), Szenyéri.

Péti MTE: Barna – Nagy R., Nagy Ri., Nagy L., Tóth, Rados, Bagi, Vincze, Szekér, Jónás, Miklósi.

Gólszerzők: Kaufmann (16.), Porkoláb (19.), Uj (57.), Ihász (60.), ill. Rados (36.).

Balatonfüredi USC–Sümeg VSE 2-3 (0-2)

Balatonfüred. V.: Nagy J. Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti (Dallos, 31.), Varga Á., Molnár K. (Koltai, 46.), Tóth, Radács (Nagy A., 69.), Molnár B., Simon M., Karsai (Juhász, 55.), Leidl, Kovács. Sümeg VSE: Szabó Á. – Nedelkó, Farkas, Bolla, Rédei, Szakonyi (Kocsi, 71.), Laczi (Fehér, 66.), Gyüre (Nimsz, 46.), Török (Görhes A., 86.), Görhes T., Csik (Horváth, 79.).

Gólszerzők: Varga Á. (59.), Kovács (72.), ill. Farkas (20.), Bolla (40.), Varga Á. (55., öngól).

Ugod SE–Devecser SE 0-0 (0-0)

Ugod. V.: Győry. Ugod SE: Márkus – Sári (Nagy L., 58.), Gödri, Kiss (Kocsis, 68.), Palkovics, Zsirai, Szalay, Czere (Kundi, 46.), Szivós, Farkas (Nagy Á., 58.), Zsoldos (Nagy L., 46.).

Devecser SE: Dróth – Molnár, Veisz, Bukovics, Szabó D. (Schell, 62.), Sipos, Bencsik (Németh, 77.), Király, Schilde (Csonka, 77.), Paksai, Horváth (Szabó K., 62.).

TIAC VSE–FC Zirc 1-3 (1-1)

Tapolca. V.: Horváth A. TIAC VSE: Vajda – Bogdán (Rosta, 88.), Szőke, Makacsek-Molnár, Szekér (Bedics, 89.), Dobján, Maróti K. (Kiss P. E., 72.), Marton, Zsámbéki (Horváth R., 55.), Kiglics, Orbán.

FC Zirc: Kutasi – Erdősi, Mári (Winter, 68.), Hornyacsek (Liszi, 63.), Bene (Tehel, 90.), Hegyi (Maxim, 72.), Szamarasz, Somogyi, Szöllősi, Kovács (Pataki, 59.), Gyurcsek.

Gólszerzők: Orbán (45.), ill. Szamarasz (34.), Somogyi (46., 63.).

Az Úrkút SK–Balatonalmádi SE mérkőzést szeptember 24-én, a Szentantalfa–Csetény találkozót november 23-án játsszák.