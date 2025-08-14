Így erősítettek a legjobbak, a bajnokesélyes csapatok edzőivel beszélgettünk

Rajtol a Veszprém vármegyei foci első osztály 2025/2026-os idénye, beszámoltunk róla, az utolsó pillanatban volt változás a mezőnyben, ami a sorsolást is érintette. A vármegye I-ben 13 csapat lép majd hétről hétre pályára. A címvédő Perutz FC feljebb lépett és az NB III-ban szerepel, az Ajka Kristály csak a vármegye III-ban indít csapatot, az FC RAC pedig a második vonalban, a gyulafirátótiak kedden léptek vissza az első ligás részvételtől. A TIAC VSE és az Ugod SE visszatérő a mezőnyben.

Hétvégén elrajtolt a Veszprém vármegyei foci első osztályának küzdelemsorozata, a bajnoki cím megszerzésére három csapat tűnik esélyesnek. Az egyik az Úrkút, Boromisza Gábor tavaly a második helyig vezetett a csapatot

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszprém vármegyei foci: ők a bajnokesélyesek

Most nézzük, miként várják a bajnokesélyesek a rajtot! Az előző idény ezüst-, és bronzérmesének, illetve negyedik helyezettjének edzőivel beszélgettünk.

Úrkút SK

A sokszoros bajnok Úrkút tavaly tíz ponttal lemaradva lett második a Perutz mögött, meg kell jegyezni, hogy a mezőnyben egyedüliként tudta legyőzni a pápaiakat. A csapat az előző idényben kupafinálét is vívott, ott egy góllal alulmaradt a Pápával szemben.

Boromisza Gábor edző: - Pontos célkitűzésünk nincs, hiszen fiatalodtunk, csapatot építünk és szeretnénk ebből a munkából kihozni a maximumot. Még tart a tanulási folyamat. A felkészülésünk jól indult, de az edzőmeccsek, az utolsó kivételével, nem alakultak megfelelően. Jelenleg vegyes érzéseim vannak. A kupából simán kiestünk, most viszont lehet bizonyítani. Szerintem az első 4-5 fordulót követően kapunk majd reális képet arról, hogy hol is tartunk pontosan.

Távozott: Bognár Péter, Papp Adrián.

Érkezett: Szarka Martin, Grőber Máté, Szabados Bence, Bencsik Áron, Husvéth Balázs, Kopácsi Balázs.

Balatonalmádi SE

A 2024-es bajnok Balatonalmádi az előző idényben harmadik lett. Végezhetett volna előkelőbb helyen is, de egy pontlevonás ezt megakadályozta. Az egyesület már hosszú évek óta remekül építkezik, aminek az egyik eredménye, hogy a gárda stabil élcsapat a mezőnyben.

Farkas László edző: - A nyári felkészülésünk normális mederben zajlott, öt edzőmérkőzésen léptünk pályára, emellett szerepeltünk a Magyar Kupában. Szeretnénk továbbra is ott lenni a legjobbak között, az eddigi stílusunkat megtartva domináns-kombinatív játékot igyekszünk produkálni. Sajnos a csapatkapitányunk, Hoffer Dávid combizom-szakadás miatt az őszi félévre kidőlt a sorból és a május végén megsérült Nagy Ákos sem tért még vissza.