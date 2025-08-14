augusztus 14., csütörtök

Így erősítettek a legjobbak, a bajnokesélyes csapatok edzőivel beszélgettünk

Címkék#vármegye I#Balatonfüredi USC#foci#Úrkút SK#Balatonalmádi SE

Nézzük, milyen előjelekkel vág neki a most rajtoló szezonnak a három bajnokesélyes! A Veszprém vármegyei foci első osztályában szombaton játsszák az első mérkőzéseket, az Úrkút SK idegenben játszik, a Balatonalmádi SE és a Balatonfüredi USC otthon kezd, utóbbi szomszédvári derbivel.

Horváth Gábor

Rajtol a Veszprém vármegyei foci első osztály 2025/2026-os idénye, beszámoltunk róla, az utolsó pillanatban volt változás a mezőnyben, ami a sorsolást is érintette. A vármegye I-ben 13 csapat lép majd hétről hétre pályára. A címvédő Perutz FC feljebb lépett és az NB III-ban szerepel, az Ajka Kristály csak a vármegye III-ban indít csapatot, az FC RAC pedig a második vonalban, a gyulafirátótiak kedden léptek vissza az első ligás részvételtől. A TIAC VSE és az Ugod SE visszatérő a mezőnyben.

Hétvégén elrajtolt a Veszprém vármegyei foci első osztályának küzdelemsorozata, a bajnoki cím megszerzésére három csapat tűnik esélyesnek. Az egyik az Úrkút, Boromisza Gábor tavaly a második helyig vezetett a csapatot
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszprém vármegyei foci: ők a bajnokesélyesek

Most nézzük, miként várják a bajnokesélyesek a rajtot! Az előző idény ezüst-, és bronzérmesének, illetve negyedik helyezettjének edzőivel beszélgettünk.

Úrkút SK

A sokszoros bajnok Úrkút tavaly tíz ponttal lemaradva lett második a Perutz mögött, meg kell jegyezni, hogy a mezőnyben egyedüliként tudta legyőzni a pápaiakat. A csapat az előző idényben kupafinálét is vívott, ott egy góllal alulmaradt a Pápával szemben.

Boromisza Gábor edző: - Pontos célkitűzésünk nincs, hiszen fiatalodtunk, csapatot építünk és szeretnénk ebből a munkából kihozni a maximumot. Még tart a tanulási folyamat. A felkészülésünk jól indult, de az edzőmeccsek, az utolsó kivételével, nem alakultak megfelelően. Jelenleg vegyes érzéseim vannak. A kupából simán kiestünk, most viszont lehet bizonyítani. Szerintem az első 4-5 fordulót követően kapunk majd reális képet arról, hogy hol is tartunk pontosan.

Távozott: Bognár Péter, Papp Adrián.

Érkezett: Szarka Martin, Grőber Máté, Szabados Bence, Bencsik Áron, Husvéth Balázs, Kopácsi Balázs.

Balatonalmádi SE

A 2024-es bajnok Balatonalmádi az előző idényben harmadik lett. Végezhetett volna előkelőbb helyen is, de egy pontlevonás ezt megakadályozta. Az egyesület már hosszú évek óta remekül építkezik, aminek az egyik eredménye, hogy a gárda stabil élcsapat a mezőnyben.

Farkas László edző: - A nyári felkészülésünk normális mederben zajlott, öt edzőmérkőzésen léptünk pályára, emellett szerepeltünk a Magyar Kupában. Szeretnénk továbbra is ott lenni a legjobbak között, az eddigi stílusunkat megtartva domináns-kombinatív játékot igyekszünk produkálni. Sajnos a csapatkapitányunk, Hoffer Dávid combizom-szakadás miatt az őszi félévre kidőlt a sorból és a május végén megsérült Nagy Ákos sem tért még vissza.

Távozott: Sevinger Zsolt, Vincze Martin, Hámori Marcell, Varga Péter.

Érkezett: Deák Zala, Rédling Botond, Bakó Roland, Kiss Ádám, Sirhán Magor, Balogh Csongor.

A fürediek jól sikerült szezon után várják az új feladatokat
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balatonfüredi USC

A BUSC legutóbb negyedikként végzett, jól szerepelt, de a dobogós csatározásba a hajrában már nem tudott beleszólni. A fürediek tavaly ősszel nyertek Úrkúton, tavasszal pedig pontot csentek a Balatonalmáditól, tehát már bebizonyították, hogy felveszik a versenyt a legerősebb csapatokkal is.

Laurinyecz Ákos edző: - Heti három gyakorlással és összesen öt edzőmeccsel készültünk. Nagy létszámban tudtunk edzeni, amit elterveztem, azt elvégeztük és igyekeztünk a játékban megvalósítani az edzéseken gyakoroltakat. A csapatunk fiatalodott, a bajnokságban a tervünk az, hogy előrébb lépjünk, a vármegyei kupában pedig szeretnénk döntőbe jutni.

Távozott: Nagy Dániel, Filipánics Bálint, Lübkemann Fred, Szűcs Olivér, Török Gergő.

Érkezett: Leidl Ákos, Varga Ádám, Bodnár Dániel, Simon Milán, Juhász István, Tóth László, Molnár Kornél.

Az első forduló programja

Szombat

  • 17.00: Devecser SE–Úrkút SK
  • 17.00: Sümeg VSE–Szentantalfa NVSE

Vasárnap

  • 17.00: Balatonalmádi SE–Várpalotai BSK
  • 17.00: Csetény SE–Ugod SE
  • 18.00: Balatonfüredi USC–Tihanyi FC

 

