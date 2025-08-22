1 órája
Triplázott a brazil, erőt demonstrált a Veszprém (képekkel, + videó)
Két hibátlan csapat találkozott egymással pénteken a Március 15. úti sportcsarnokban. A veszprémi futsalcsapat tudta megtartani pozitív mérlegét, a felek összecsapása sok mindent elárult.
A két forduló után egyaránt hibátlan Aramis SE és a veszprémi futsalcsapat találkozott egymással az NB I-en pénteken.
Erőteljesen kezdett a Veszprém, amely a harmadik percben meg is szerezte a vezetést, Hadházi tört előre középen és lőtt a kapuba, 1-0.
Gyorsan, sok mozgással játszottak a hazaiak, akiknek több helyzetük volt.
Ugyanakkor megvillant az Aramis is, szép, egy érintős támadás végén Vattamány helyezett a hálóba, 8. perc: 1-1.
Ez tényleg csak egy villanás volt a vendégektől, Dróth még ugyanebben a percben visszaszerezte a vezetést, kihasználta, hogy nem elég éber az őrzője, háttal a kapunak lopta a távolságot, majd fordulásból kilőtte a jobb alsót, 2-1.
Horváh Bendegúz spárgázott szépen, majd a Veszprém percei következtek. Horváth Benedeket nem tudták szabályosan megállítani, majd a szabadrúgásnál óriási helyezkedési hibát vétett az Aramis, Dorogi szerezte meg a harmadik bakonyi gólt, 11. perc: 3-1.
A 12. percben Matheus gyönyörűen bombázott a jobb felsőbe, 4-1. Bemelegedett a Veszprém, órási volt a különbség gyorsaságban, dinamizmusban a felek között. A budaörsiek 5 a 4 elleni játékkal igyekeztek lassítani a tempót és feljebb zárkózni. Egy kapufáig és néhány helyzetig jutottak, utóbbiból a másik oldalon több is akadt, újabb találat azonban az első félidőben már nem esett.
Fordulás után nyugodtan védekezett a Veszprém, amely kézben tartotta a mérkőzést. Az Aramis SE becsülettel küzdött, többször meg is dolgoztatta a hazai kapust, aki szép védéseket mutatott be. A 31. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Büki Baltazár szépített, 4-2.
A bakonyiak a folytatásban növelhették volna a különbséget az 5 a 4 ellen támadó vendégekkel szemben, azonban még üres kapura is kimaradtak a próbálkozások. A 36. percben aztán megtört a jég, Matheus ívelt távolról a vendégek üres kapujába, 5-2. A meccs Matheus találatával zárult, a 40. percben a harmadik gólját megszerző brazil megküzdött azért, hogy ismét eredményes legyen, 6-2.
A jelenet jól festette le a meccs képét, a Veszprémnek harcolnia kellett, és ha megfelelő fokozaton pörgött a bakonyi alakulat, esélyese sem volt az Aramisnak.
Veszprém-Aramis SE, futsal NB IFotók: Fülöp Ildikó
Veszprémi futsal: háromból három
Veszprém–Aramis 6-2 (4-1)
Veszprém. V.: Muhari, Kubicsek, Vass. Vehir.hu Futsal Veszprém: Horváth Bendegúz – Dróth, Thiago, Hadházi, Bognár M. Csere: Sándor B., Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Fellembek, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.
Aramis: Molnár G. – Szeghy, Komáromi, Gellérfi, Bogdán. Csere: Soós, Vattamány, Kókai, Bélavári, Lux, Béres, Ükös, Bognár B., Büki. Edző: Nagy Roland.
Gólszerzők: Hadházi (3.), Dróth (8.), Dorogi (11.), Matheus (12., 36., 40.) ill. Vattamány (8.), Büki (31.).
A harmadik meccs után is hibátlanul álló veszprémiek a bajnokságban legközelebb, szeptember 4-én a DEAC vendégei lesznek. Addig azonban egy Bajnokok Ligája selejtező vár Dróth Zoltánékra, akik augusztus 26. és 31. között Görögországban szerepelnek.