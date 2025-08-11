Elkezdte a címvédő a szezont, új edző debütált a veszprémieknél

Címvédőként szerepel az idei szezonban az NB I-ben a veszprémi futsalcsapat, amely magabiztos sikerrel melegített, az első fordulóban idegenben tudott könnyedén nyerni.

Szép sikerrel kezdte az idényt a veszprémi futsalcsapat az NB I-ben. A címvédő kispadján új edző, Marko Perics (a képen jobbra) debütált

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Az előző idényben tizedik Magyar Futsal Akadémia vendégeként mutatkozott be a bakonyi alakulat ebben a szezonban. A mérkőzés azért is volt különleges, mert tétmeccsen most debütált a csapat irányítását nyáron átvevő szerb Marko Perics.

Az idény első veszprémi gólja Dróth Zoltán nevéhez fűződik, a rutinos klasszis a nyolcadik percben volt eredményes. Nem sokkal később egyenlített a házigazda, de gyorsan jött a válasz, és Horváth Benedek találatát követően Thiago is eredményes volt. Az első játékrészt követően 1-3 volt az állás.

A válogatott Horváth Benedek a második félidőben sem fukarkodott a találatokkal, még kettőt szerzett, míg a másik oldalon csak szépítésre futotta.

A Veszprém legközelebb pénteken lép pályára, szezonbeli első hazai meccsén a PTE-PEAC csapatát fogadja.

Magyar Futsal Akadémia–Veszprém 2-5 (1-3)

Budapest. V.: Zimonyi, Szabó P., Szabó F. Magyar Futsal Akadémia: Nyerges – Papp, Szabó K., Tarpai, Módly D. Csere: Tóth B., Klacsák, Kádár, Módly M., Véghelyi, Nguyen, Bokor, Szabó D., Szabó B. Edző: Boznánszky Gábor.

Vehir.hu Futsal Veszprém: Horváth Bendegúz – Dróth, Thiago, Hadházi, Lipl. Csere: Sándor B., Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Fellembek, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.

Gólszerzők: Szabó B. (13.), Módly D. (39.) ill. Dróth (8.), Horváth Benedek (13., 28., 40.), Thiago (19.).



