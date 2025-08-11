augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Elkezdte a címvédő a szezont, új edző debütált a veszprémieknél

Címkék#futsal#Magyar Futsal Akadémia#Horváth Benedek#Marko Perics#Futsal NB I#Veszprém

Idegenben lépett pályára a futsal NB I első fordulójában a címvédő. A veszprémi futsalcsapat a Magyar Futsal Akadémia vendége volt hétfőn este.

Veol.hu

Címvédőként szerepel az idei szezonban az NB I-ben a veszprémi futsalcsapat, amely magabiztos sikerrel melegített, az első fordulóban idegenben tudott könnyedén nyerni.

Szép sikerrel kezdte az idényt a veszprémi futsalcsapat az NB I-ben. A címvédő kispadján új edző debütált.
Szép sikerrel kezdte az idényt a veszprémi futsalcsapat az NB I-ben. A címvédő kispadján új edző, Marko Perics (a képen jobbra) debütált
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Az előző idényben tizedik Magyar Futsal Akadémia vendégeként mutatkozott be a bakonyi alakulat ebben a szezonban. A mérkőzés azért is volt különleges, mert tétmeccsen most debütált a csapat irányítását nyáron átvevő szerb Marko Perics.

Az idény első veszprémi gólja Dróth Zoltán nevéhez fűződik, a rutinos klasszis a nyolcadik percben volt eredményes. Nem sokkal később egyenlített a házigazda, de gyorsan jött a válasz, és Horváth Benedek találatát követően Thiago is eredményes volt. Az első játékrészt követően 1-3 volt az állás.

A válogatott Horváth Benedek a második félidőben sem fukarkodott a találatokkal, még kettőt szerzett, míg a másik oldalon csak szépítésre futotta.

A Veszprém legközelebb pénteken lép pályára, szezonbeli első hazai meccsén a PTE-PEAC csapatát fogadja.

Öt gólt lőtt idegenben a veszprémi futsalcsapat

Magyar Futsal Akadémia–Veszprém 2-5 (1-3)

Budapest. V.: Zimonyi, Szabó P., Szabó F. Magyar Futsal Akadémia: Nyerges – Papp, Szabó K., Tarpai, Módly D. Csere: Tóth B., Klacsák, Kádár, Módly M., Véghelyi, Nguyen, Bokor, Szabó D., Szabó B. Edző: Boznánszky Gábor.

Vehir.hu Futsal Veszprém: Horváth Bendegúz – Dróth, Thiago, Hadházi, Lipl. Csere: Sándor B., Juhász, Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Fellembek, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.

Gólszerzők: Szabó B. (13.), Módly D. (39.) ill. Dróth (8.), Horváth Benedek (13., 28., 40.), Thiago (19.).


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu