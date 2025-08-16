Csak egy góllal verték meg az egyiptomiakat, de döntőben a veszprémiek

A török Besiktas magabiztos legyőzését követen az egyiptomi Al-Ahli elleni lépett pályára a Bosznia-Hercegovinában, Doboj városában rendezett felkészülési tornán a veszprémi kézilabdacsapat.

Kemény, izzasztó meccsen sikerült kivívnia a döntőbe kerülést a veszprémi kézilabdacsapatnak a doboji felkészülési tornán

Forrás: One Veszprém HC/Peka Roland

Veszprémi kézilabda: irány a döntő!

A csoportkör második fordulójában az Al-Ahli kezdett jobban, az első félidő végén három góllal vezetett. A második játékrész elején tudta növelni előnyét az egyiptomi csapat, a One Veszprémnek mínusz négyről kellett felállnia. Ez sikerült, tempót növelő magyar bajnok megfordította a meccset. A csoportgyőztes bakonyiak a szombati döntőben a német Gummersbach ellen lépnek pályára (20.20).

One Veszprém HC–Al Ahli 28-27 (13-16)

Veszprém: Appelgren, Corrales (kapusok), Martinovic 7, Marguc 3, Elísson 3, el-Dera 1, Hesham 4, Thiagus Petrus 1, Molnár R. 1, Ali Zein 1, Descat 1, Adel 2, Remili 4. Edző: Xavier Pascual.