augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkészülés

2 órája

Lenyűgözte a kínai kézilabdázókat a veszprémi sztárok edzése (videóval)

Címkék#One Veszprém HC#Kínai Nemzeti Játékokra#kézilabdacsapat

Különleges vendégeket fogadott a minap a magyar bajnok a Veszprém Arénában. A magyar trénerrel készülő kínaiak többek között a veszprémi kézilabdacsapat edzését is megtekintették.

Veol.hu

A Kínai Nemzeti Játékokra készülő Anhuj tartomány válogatottja látogatta meg a veszprémi kézilabdacsapat gyakorlását nemrég. Az ázsiai együttes öt hetes edzőtáborra érkezett Magyarországra, a játékosok ennek keretében igyekeznek minél többet elsajátítani az európai kézilabdakultúrából.

Kínai vendégek tekintették meg a veszprémi kézilabdacsapat edzését. A bakonyiak hamarosan Bosznia-Hercegovinába utaznak egy felkészülési tornára.
Kínai vendégek tekintették meg a veszprémi kézilabdacsapat edzését. A bakonyiak hamarosan Bosznia-Hercegovinába utaznak egy felkészülési tornára
Forrás: One Veszprém HC/Peka Roland

Ebben természetesen nagy segítségükre van az, hogy magyar az edzőjük. Penszki Gergely a One Veszprém HC Facebook-oldalán megjelent videóban elmondta, játékosainak nagyon tetszett az edzés, megjegyezték, nagyszerű volt testközelből látni ezeket a világsztárokat. Az aréna serlegtermébe érve pedig leesett az álluk. Megnézték, kezükbe fogták a kupákat, meghallgatták, hogyan szerezte az adott serleget a bakonyi csapat.

Elhangzott: a kínaiak – akik több edzőmeccset is játszanak - hatalmas tisztelettel és büszkeséggel érkeztek Magyarországra és Veszprémbe, igyekeznek tanulni a látottakból, tapasztaltakból.

Veszprémi kézilabdacsapat: irány Bosznia-Hercegovina

A One Veszprém HC hamarosan Bosznia-Hercegovinába utazik, részt vesz a doboji felkészülési tornán. Xavier Pascual alakulata, amely a B csoportban szerepel, augusztus 13-án, szerdán a török Besiktas ellen lép pályára, augusztus 15-én pedig az Al-Ahly lesz az ellenfele.

Az A csoportban a THW Kiel, a VfL Gummersbach és az MRK Sloga lép pályára. A helyosztókat (döntő, bronzmeccs, az 5. helyért) augusztus 16-án rendezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu