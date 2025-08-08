Lenyűgözte a kínai kézilabdázókat a veszprémi sztárok edzése (videóval)

A Kínai Nemzeti Játékokra készülő Anhuj tartomány válogatottja látogatta meg a veszprémi kézilabdacsapat gyakorlását nemrég. Az ázsiai együttes öt hetes edzőtáborra érkezett Magyarországra, a játékosok ennek keretében igyekeznek minél többet elsajátítani az európai kézilabdakultúrából.

Forrás: One Veszprém HC/Peka Roland

Ebben természetesen nagy segítségükre van az, hogy magyar az edzőjük. Penszki Gergely a One Veszprém HC Facebook-oldalán megjelent videóban elmondta, játékosainak nagyon tetszett az edzés, megjegyezték, nagyszerű volt testközelből látni ezeket a világsztárokat. Az aréna serlegtermébe érve pedig leesett az álluk. Megnézték, kezükbe fogták a kupákat, meghallgatták, hogyan szerezte az adott serleget a bakonyi csapat.

Elhangzott: a kínaiak – akik több edzőmeccset is játszanak - hatalmas tisztelettel és büszkeséggel érkeztek Magyarországra és Veszprémbe, igyekeznek tanulni a látottakból, tapasztaltakból.

Veszprémi kézilabdacsapat: irány Bosznia-Hercegovina

A One Veszprém HC hamarosan Bosznia-Hercegovinába utazik, részt vesz a doboji felkészülési tornán. Xavier Pascual alakulata, amely a B csoportban szerepel, augusztus 13-án, szerdán a török Besiktas ellen lép pályára, augusztus 15-én pedig az Al-Ahly lesz az ellenfele.

Az A csoportban a THW Kiel, a VfL Gummersbach és az MRK Sloga lép pályára. A helyosztókat (döntő, bronzmeccs, az 5. helyért) augusztus 16-án rendezik.