Kézilabda

1 órája

Távozik Veszprémből a rengeteget kritizált kapus

Veszprém, Rodrigo Corrales, kézilabdacsapat

A One Veszprém HC kedden váratlan bejelentést tett. A veszprémi kézilabdacsapat spanyol kapusa a szezon végén távozik a klubtól.

Veol.hu

Nem Rodrigo Corrales távozása a váratlan, inkább a bejelentés időzítése, a veszprémi kézilabdacsapat a nyári felkészülés közepén tudatta, hogy a spanyol kapus szűk egy év múlva már nem lesz a keret tagja. A klub nem hosszabbítja meg a játékos jövő nyáron lejáró szerződését.

Nem hosszabbítja meg spanyol kapusa szerződését a veszprémi kézilabdaklub, amely bejelentette, hogy a játékos a szezon végén távozik.
Nem hosszabbítja meg spanyol kapusa szerződését a veszprémi kézilabdaklub, amely bejelentette, hogy a játékos a szezon végén távozik. A képen jobbra Rodrigo Corrales a klubvilágbajnoki trófeával
Forrás: IHF/archív

Rodrigo Corrales öt évvel ezelőtt érkezett a királynék városába. A 34 esztendős hálóőr Európa-bajnoki címeket és olimpiai bronzérmet is szerzett a spanyol válogatottal. Magyarországon három bajnoki cím, négy Magyar Kupa siker és egy klubvilágbajnoki győzelem fűződik a nevéhez.

„Ezúton is óriási köszönet mindazért, amit a klubért tett – de a közös történetünknek még nincs vége! A szezon hátralévő részében is együtt küzdünk, hogy 2026 júniusáig megvalósítsuk közös álmainkat.” – írja a veszprémiek közleménye.

Sokat kritizálták a veszprémi kézilabdaszurkolók

Rodrigo Corrales sokszor megcsillantotta képességeit az elmúlt öt évben, számos remek meccse volt, azonban a Veszprémben elvárt klasszis teljesítményt rendre elmaradt tőle. Emiatt rengeteg kritikát kapott. Elsősorban a szurkolók nem voltak elégedettek a spanyollal, illetve összességében a veszprémi kapusok elmúlt években mutatott teljesítményével. Emlékezetes eset volt, amikor 2023-ban a spanyol hálóőr megsértődött a közönségre, amely poszttársa nevét skandálta.

 

