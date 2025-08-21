augusztus 21., csütörtök

Kézilabda

44 perce

Nagy László különleges tette után Veszprémben és Szegeden is folytak a könnyek (videóval)

Címkék#Nagy László#One Veszprém HC#kézilabdacsapat#Szeged

Hamarosan elrajtol az új szezon az NB I-ben. Minden bizonnyal idén is a szegedi és a veszprémi kézilabdacsapat versenyfutásán izgulva rághatjuk a körmünket. A két nagyágyú elképesztő csatákat vív már évtizedek óta, tíz évvel ezelőtt pedig egy egészen különleges dolog történt a fináléban.

Veol.hu

Szeptember elején rajtol a 2025/2026-os idény a férfi első osztályban, ahol hagyományosan a szegedi és a címvédő veszprémi kézilabdacsapat verseng az aranyéremért. A két együttes szurkolótábora sok mindent átélt már az elmúlt időszakban, ám a tíz évvel ezelőtt Szegeden történtek egészen különleges módon írták be magukat a klubok és a magyar kézilabda történetébe.

Éppen tíz évvel ezelőtt nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi azok, akik követtéka szegedi és a veszprémi kézilabdacsapat összecsapását a bajnoki fináléban.
Fotó: mti/archív

A 2014/2015-ös szezon végén, egészen pontosan 2015 májusában járunk. A Veszprém sorozatban nyolcadik bajnoki címét igyekszik megszerezni, az ekkoriban rendre a második helyre taszított Szeged pedig szeretné megnehezíteni a bakonyiak dolgát. Nem lőjük le a poént, ha itt megjegyezzük: nem sikerült a szívós, de nem elég erős Tisza-partiak terve.

A bajnoki döntő első meccsének a királynék városa adott otthont, és a hazaiak – egy gyengébb első félidőt követően – magabiztos, 29-23-as sikert arattak. A szegedi visszavágó sem okozott gondot az abban az idényben nem sokkal később BL-döntőt vívó és a Barcelona ellen alulmaradó Veszprémnek.

A második találkozó 29-31-es végeredményt hozott, és az utolsó gól egészen különleges körülmények között született.

Történt ugyanis, hogy az utolsó percben, 28-31-nél a Veszprém támadhatott. A labda Nagy László kezébe került, aki a hazaiak játékosához, Roberto Parrondóhoz fordult, és váratlan dolgot tett: egészen egyszerűen leküldte a pályáról az ellenfelet. Nem kérdés, hogy Nagy László szavának volt respektje, a spanyol azonnal engedelmeskedett, leszaladt, de aztán visszajött, jól láthatóan meg voltak zavarodva a szegediek. Hogy egyértelmű legyen a szándék, a veszprémiek kapitánya mutatta Vadkerti Attilának, hogy álljon fel a kispadról és menjen be a játéktérre, cseréljen Parrondóval. Ez volt ugyanis Vadkerti utolsó mérkőzése a Tisza-partiak színeiben, és Nagy László az ekkor már eldőlt meccs végén gondolt arra, hogy a szegedi legenda a pályán búcsúzhasson annak a klubnak a színeiben, amelyet 16 éven át szolgált.

Végül ezt sikerült megértenie mindenkinek, Vadkerti pályára került, megkapta a a bakonyiaktól a labdát és góllal fejezte be szegedi pályafutását.

A népszerű Körtét éltette a közönség, a szélső pedig megtapsolta a szurkolókat, de járt a taps Nagy Lászlónak is. A veszprémi kapitány különleges gesztusát mindkét tábor megkönnyezte.

Szombaton otthon szerepel a veszprémi kézilabdacsapat

A One Veszprém HC szombaton a Veszprém Arénában lép pályára edzőmérkőzésen. A bakonyiak vendége a lengyel Orlen Wisla Plock lesz. Ez a nyári felkészülés egyetlen hazai találkozója, amely 16 órakor kezdődik.

Xavier Pascual legénységének első tétmeccse szeptember 6-án lesz Budakalászon, érdekesség, hogy a magyar bajnoki címvédő először csak szeptember 18-án lép otthon pályára ebben az idényben. Aznap a Bajnokok Ligájában a francia Nantes lesz a vendége.

 

