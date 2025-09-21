szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futócipőt fel!

1 órája

Két megyei helyszínen indul a 21 napos kihívás

Címkék#kihívás#Pápán#futókör#Balatonfüreden#futás

Szeptember 15-én rajtol a 21 napos futó kihívás, amelynek célja, hogy a résztvevők 21 egymást követő munkanapon legalább 2 kilométert fussanak a kijelölt futókörön, minden reggel 6:00 és 6:30 közötti kezdéssel. A 21 napos kihíváshoz Veszprém vármegyében Pápán és Balatonfüreden is lehet csatlakozni.

Haraszti Gábor

A 21 napos kihívást 2025 őszén rendezik meg először. A programot a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezi, az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság megbízásából.

21 napos kihívás indul Pápán és Balatonfüreden
A 21 napos kihívást első alkalommal hirdették meg
Forrás: Aktív Magyarország/Facebook

A 21 napos kihívás a sportos közösség erőpróbája

A kezdeményezés célja, hogy közösségeket mozgósítson, és rendszeres testmozgásra ösztönözze a résztvevőket. Szeptember 15. és december 15. között bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy 21 egymást követő munkanapon teljesíti a távot a kijelölt futópályán, minden alkalommal a korai órákban. A reggeli közös futás nemcsak a kitartás próbája, hanem valódi közösségépítő élmény is. A 21 napos kihívás túlmutat az egyéni teljesítményen: ebben az időszakban a települések futókörei is összemérhetik aktivitásukat. A cél, hogy kiderüljön, melyik városban vagy faluban lesz a legtöbb teljesítő, és hol alakul ki a legerősebb sportos közösség. A 21 napos kihívás egyszerre szól az állóképességről, a közösségépítésről és a mindennapos mozgás öröméről. A résztvevők Veszprém vármegyében két helyszínen teljesíthetik a távot: Pápán a Külső-Várkerti futókörön, Balatonfüreden pedig a Forrás Sportparkban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu