Két megyei helyszínen indul a 21 napos kihívás

A 21 napos kihívást 2025 őszén rendezik meg először. A programot a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezi, az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság megbízásából.

A 21 napos kihívás a sportos közösség erőpróbája

A kezdeményezés célja, hogy közösségeket mozgósítson, és rendszeres testmozgásra ösztönözze a résztvevőket. Szeptember 15. és december 15. között bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy 21 egymást követő munkanapon teljesíti a távot a kijelölt futópályán, minden alkalommal a korai órákban. A reggeli közös futás nemcsak a kitartás próbája, hanem valódi közösségépítő élmény is. A 21 napos kihívás túlmutat az egyéni teljesítményen: ebben az időszakban a települések futókörei is összemérhetik aktivitásukat. A cél, hogy kiderüljön, melyik városban vagy faluban lesz a legtöbb teljesítő, és hol alakul ki a legerősebb sportos közösség. A 21 napos kihívás egyszerre szól az állóképességről, a közösségépítésről és a mindennapos mozgás öröméről. A résztvevők Veszprém vármegyében két helyszínen teljesíthetik a távot: Pápán a Külső-Várkerti futókörön, Balatonfüreden pedig a Forrás Sportparkban.