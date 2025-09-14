szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

20 perce

A vártnál könnyebben nyertek a fürediek

Címkék#Balatonfüredi KSE#PLER#NB I#kézilabda

Megszerezte első pontjait a Balatonfüredi KSE a kézilabda NB I-ben, Kis Ákos vezetőedző csapata az élvonalbeli bajnokság második körében ott folytatta, ahol nemrég az Európa-kupában abbahagyta: az idegenbeli csatáját végig vezetve, megérdemelten nyerte meg.

Király Ferenc

A vendégek a két gárda előző évadbeli párharcai alapján (akkor a tópartiak itt is, ott is egy góllal diadalmaskodtak) nehéz derbire számítottak, de várták is azt, mert a múlt heti nemzetközi fellépéseik jó alkalmat kínáltak arra, hogy tovább építsék a formálódó alakulatukat.

Mivel a török riválisuk legyőzése adta lendület megmaradt: jól is indították a mérkőzést, Füstös kezdőkapusnak való jelölése remek húzásnak tűnt, mert már az elején ziccereket védett (1-4). Később Rozman is mindinkább bemelegedett, de három-hat után a szlovén honfitársa, Ocvirk is jelezte, hogy miként legutóbb a szegedieket, most a mieinket is megszórná (7-7). Az ő semlegesítésével meggyűlt a fürediek baja, de szerencsére újfent igazolódott a mondás, miszerint egy fecske nem csinál nyarat (8-11). Előbb az ellenfél, majd kisvártatva a BKSE kért időt, az utóbbi eligazítás olyannyira hatásos lett, hogy az állás 10-12-ről 10-16-ra módosult, Sretenovicék kíméletlenül kihasználták a hazaiak komolyabb hullámvölgyét.

A másik oldal a fordulást követően – Ocvirk büntetőivel – faragott a hátrányából (16-13), aztán a fürediek ismét ritmust váltottak, miközben a vetélytárs valamennyi komolyabb felzárkózási kísérletét megakadályozták (16-22). A fővárosiak újabb időkérése sem változtatott azon, hogy Rozmant tartani lehessen, mivel a jobbátlövő az egyik legjobb magyarországi „műsorát” produkálta, a PLER csak ideig-óráig tudta megvalósítani az elképzeléseit. Ezzel együtt a 48. percben 23-26-ot mutatott az eredményjelző tábla, ám ez nem befolyásolta a tényt, hogy a hatékonyabb és kevés technikai hibát vétő fürediek a hajráig magabiztosan tartsák meg az előnyüket (23-29). Így végül elmaradt a nagy csata, a BKSE a vártnál könnyebben nyert a továbbra is pont nélküli pestszentlőrinciek otthonában.

PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE 26-30 (12-17)

Budapest, 800 néző. Vezette: Hargitai, Markó. PLER: Bősz – Szkokán 2, Markez 1, Groff, Dénes, Kemény 2, Sunajko 1. Csere: Kránitz (kapus), VUKSIC 6, OCVIRK 13 (11), Fekete Á. 1, Várszegi, Fodor, Bognár, Pordán. Vezetőedző: Lepsényi Sándor.

Balatonfüred: FÜSTÖS 1 – Hornyák 4 (2), ROZMAN 12, Simotics, Németh B. 1, SRETENOVIC 4, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), Vasilev 1, Garajszki 1, Varga M. 1, Fekete B., Urbán-Patocskai 2 (1), Tóth N. Vezetőedző: Kis Ákos.

Kiállítások: 12, ill. 6. perc.

Hétméteresek: 12/11, ill. 5/3.

Lepsényi Sándor: A visszarendeződésünkkel és a hét a hat elleni játékunkkal nem volt gond, az ellenben rányomta a találkozóra a bélyegét, hogy az első húsz percben nem akadt védett lövésünk.

Kis Ákos: Készültünk a PLER hét a hat elleni játékára, de ezzel kapcsolatban nem igazán sikerült azokat a taktikákat megvalósítanunk, amiket elterveztünk. Szerencsére a többi szegmensben jól teljesítettünk.

 

