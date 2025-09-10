1 órája
Tizenhat éve nem történt ilyen, tartalékos riválistól kapott ki a Veszprém
Gyenge rajtot produkált a magyar bajnok a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az Aalborg–Veszprém mérkőzésen egyszer sem vezettek a vendégek.
Elkezdődött a küzdelem a kézilabda Bajnokok Ligája 2025/2026-os szezonjában. Aalborg–Veszprém - ez a párosítás rossz emlékeket idézett a bakonyiakban, akik 2024 tavaszán alulmaradtak a dánok csarnokában és ezzel kiestek a sorozat negyeddöntőjében. A felek azóta nem találkoztak egymással, most pedig mind a két csapat úgy készült, hogy sikerrel indítja a BL-szezont.
Dán rohanás, sok veszprémi hiba az első félidőben
A sérülés miatt két nagy sztárt, Landint és Sagosent nélkülöző dánok kezdtek aktívabban, és a vendéghibákat kihasználva sikerült is 3-1-re meglépniük. Az Aalborg azt játszotta, amit a legjobban tud, igyekezett gyorsan támadni, lehetőleg rendezetlen védelem ellen. Ebben partner volt a Veszprém, amely pontatlan játékot mutatott, 5-2.
A bakonyiak mínusz egyre zárkóztak, Adel és Hesham is szép gólt szerzett, de továbbra is csak üldözte az ellenfelet a magyar bajnok, 12. perc: 8-6.
Emberhátrányban is tartotta előnyét az Aalborg, amely nem sokkal később négyre növelte a fórt, 11-7. Hiába érkezett a veszprémiekhez Remili és el-Dera, továbbra is darabos, döcögős volt a csapat támadójátéka, a dánok pedig robogtak előre.
Corralest Appelgren váltotta a kapuban és a svéd három védéssel kezdett, erre lehetett alapozni, a 23. percben feljött 12-11-re a vendéggárda.
A 26. percben, egy újabb Appelgren védést követően Remili egyenlített, 13-13. Elíssont állították ki, ez lendületet adott a hazaiaknak, a bombaformában játszó Arnoldsen meglőtte hatodik találatát. Ismét háromra nőtt a különbség, majd egy Remili-bombával zárult a játékrész.
Csak üldözte ellenfelét a bakonyi együttes
Fordulás után Martinovic megszerezte pályafutása első BL-gólját, valamivel később a másodikat is, de egyelőre nem jött össze az újabb veszprémi egyenlítés.
A 36. percben 20-18-at mutatott az eredményjelző, a vendégcsapat rendületlenül üldözte a riválist. Norsten védte Cindric ziccerét, a másik oldalon Appelgren tudott hárítani, kétszer is. Támadásban azonban újabb hiba jött, így nem lett egyenlő az állás, az Aalborg kihasználta a kihagyást, 23-20.
Pascual időt kért, Remili visszatért a pályára. Norsten újabb nagy védését követően Lukas Nilsson kapu mellé lőtt, Remili a hálóba bombázott.
Újra hárommal vezettek a dánok, majd a Veszprém pillanatai következtek, Pesmalbek fejezett be egy gyors akciót, 47. perc: 24-23. Többször is közel került a magyar bajnok az egalizáláshoz, azonban az utolsó lépést nem sikerült megtenni.
Az utolsó 10 perc 26-24-es állással indult, majd jött egy újabb dán találat. Innen már komoly hajrára volt szükség a Veszprémtől, Pascual mester időt is kért. Hibázott az Aalborg is, de a vendégeknél sokkal több volt a technikai baki, 29-25. Innen már nem lehetett felállni, hiába küzdött végig a Veszprém, jóval gyengébb formát mutatott, mint ellenfele.
Tizenhat évet követően kapott ki a BL eső fordulójában a Veszprém, amely egyszer sem vezetett Aalborgban, a második félidőben pedig végig hátrányban volt.
A magyar bajnok jövő csütörtökön a Nantes együttesét fogadja a sorozatban.
Aalborg–Veszprém: magabiztos dán siker
Aalborg–Veszprém 32-28 (17-15)
Aalborg, 5423 néző. V.: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónok). Aalborg Handbold: NORSTEN - Björnsen 4, HOXER 5, L. Nilsson 2, Hald 1, ARNOLDSEN 6, JUUL-LASSEN 5 (2). Csere: Björgvinsson (kapus), Anderson 1, MÖLLER 5, Knorr 2, Nielsen, Larsen, Rönningen, Antonsen, Munk 1. Edző: Simon Dahl Jörgensen.
One Veszprém HC: Corrales - Marguc 1, Martinovic 2, Pesmalbek 1, Thiagus Petrus, Hesam 3, Cindric 1. Csere: Appelgren (kapus), Ali Zein 2, ELÍSSON 6 (4), Adel 3, REMILI 8, el-Dera 1, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual.
Kiállítások: 4, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4.