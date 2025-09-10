Tizenhat éve nem történt ilyen, tartalékos riválistól kapott ki a Veszprém

Elkezdődött a küzdelem a kézilabda Bajnokok Ligája 2025/2026-os szezonjában. Aalborg–Veszprém - ez a párosítás rossz emlékeket idézett a bakonyiakban, akik 2024 tavaszán alulmaradtak a dánok csarnokában és ezzel kiestek a sorozat negyeddöntőjében. A felek azóta nem találkoztak egymással, most pedig mind a két csapat úgy készült, hogy sikerrel indítja a BL-szezont.

Aalborg–Veszprém mérkőzéssel kezdődött a bakonyiak számára a kézilabdaidény a Bajnokok Ligájában. A dán csapat kemény diónak ígérkezett és hiába szerzett Nedim Remili nyolc gólt, alulmaradtak a vendégek

Fotó: Nagy Lajos/archív

Dán rohanás, sok veszprémi hiba az első félidőben

A sérülés miatt két nagy sztárt, Landint és Sagosent nélkülöző dánok kezdtek aktívabban, és a vendéghibákat kihasználva sikerült is 3-1-re meglépniük. Az Aalborg azt játszotta, amit a legjobban tud, igyekezett gyorsan támadni, lehetőleg rendezetlen védelem ellen. Ebben partner volt a Veszprém, amely pontatlan játékot mutatott, 5-2.

A bakonyiak mínusz egyre zárkóztak, Adel és Hesham is szép gólt szerzett, de továbbra is csak üldözte az ellenfelet a magyar bajnok, 12. perc: 8-6.

Emberhátrányban is tartotta előnyét az Aalborg, amely nem sokkal később négyre növelte a fórt, 11-7. Hiába érkezett a veszprémiekhez Remili és el-Dera, továbbra is darabos, döcögős volt a csapat támadójátéka, a dánok pedig robogtak előre.

Corralest Appelgren váltotta a kapuban és a svéd három védéssel kezdett, erre lehetett alapozni, a 23. percben feljött 12-11-re a vendéggárda.

A 26. percben, egy újabb Appelgren védést követően Remili egyenlített, 13-13. Elíssont állították ki, ez lendületet adott a hazaiaknak, a bombaformában játszó Arnoldsen meglőtte hatodik találatát. Ismét háromra nőtt a különbség, majd egy Remili-bombával zárult a játékrész.

Csak üldözte ellenfelét a bakonyi együttes

Fordulás után Martinovic megszerezte pályafutása első BL-gólját, valamivel később a másodikat is, de egyelőre nem jött össze az újabb veszprémi egyenlítés.

A 36. percben 20-18-at mutatott az eredményjelző, a vendégcsapat rendületlenül üldözte a riválist. Norsten védte Cindric ziccerét, a másik oldalon Appelgren tudott hárítani, kétszer is. Támadásban azonban újabb hiba jött, így nem lett egyenlő az állás, az Aalborg kihasználta a kihagyást, 23-20.