szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda-BL

1 órája

Tizenhat éve nem történt ilyen, tartalékos riválistól kapott ki a Veszprém

Címkék#Aalborg Handbold#ONE Veszprém#kézilabda bajnokok ligája

Gyenge rajtot produkált a magyar bajnok a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az Aalborg–Veszprém mérkőzésen egyszer sem vezettek a vendégek.

Horváth Gábor

Elkezdődött a küzdelem a kézilabda Bajnokok Ligája 2025/2026-os szezonjában. Aalborg–Veszprém - ez a párosítás rossz emlékeket idézett a bakonyiakban, akik 2024 tavaszán alulmaradtak a dánok csarnokában és ezzel kiestek a sorozat negyeddöntőjében. A felek azóta nem találkoztak egymással, most pedig mind a két csapat úgy készült, hogy sikerrel indítja a BL-szezont.

Aalborg–Veszprém: elrajtolt a BL-szezon
Aalborg–Veszprém mérkőzéssel kezdődött a bakonyiak számára a kézilabdaidény a Bajnokok Ligájában. A dán csapat kemény diónak ígérkezett és hiába szerzett Nedim Remili nyolc gólt, alulmaradtak a vendégek
Fotó: Nagy Lajos/archív

Dán rohanás, sok veszprémi hiba az első félidőben

A sérülés miatt két nagy sztárt, Landint és Sagosent nélkülöző dánok kezdtek aktívabban, és a vendéghibákat kihasználva sikerült is 3-1-re meglépniük. Az Aalborg azt játszotta, amit a legjobban tud, igyekezett gyorsan támadni, lehetőleg rendezetlen védelem ellen. Ebben partner volt a Veszprém, amely pontatlan játékot mutatott, 5-2.

A bakonyiak mínusz egyre zárkóztak, Adel és Hesham is szép gólt szerzett, de továbbra is csak üldözte az ellenfelet a magyar bajnok, 12. perc: 8-6.

Emberhátrányban is tartotta előnyét az Aalborg, amely nem sokkal később négyre növelte a fórt, 11-7. Hiába érkezett a veszprémiekhez Remili és el-Dera, továbbra is darabos, döcögős volt a csapat támadójátéka, a dánok pedig robogtak előre.

Corralest Appelgren váltotta a kapuban és a svéd három védéssel kezdett, erre lehetett alapozni, a 23. percben feljött 12-11-re a vendéggárda.

A 26. percben, egy újabb Appelgren védést követően Remili egyenlített, 13-13. Elíssont állították ki, ez lendületet adott a hazaiaknak, a bombaformában játszó Arnoldsen meglőtte hatodik találatát. Ismét háromra nőtt a különbség, majd egy Remili-bombával zárult a játékrész.

Csak üldözte ellenfelét a bakonyi együttes

Fordulás után Martinovic megszerezte pályafutása első BL-gólját, valamivel később a másodikat is, de egyelőre nem jött össze az újabb veszprémi egyenlítés.

A 36. percben 20-18-at mutatott az eredményjelző, a vendégcsapat rendületlenül üldözte a riválist. Norsten védte Cindric ziccerét, a másik oldalon Appelgren tudott hárítani, kétszer is. Támadásban azonban újabb hiba jött, így nem lett egyenlő az állás, az Aalborg kihasználta a kihagyást, 23-20.

Pascual időt kért, Remili visszatért a pályára. Norsten újabb nagy védését követően Lukas Nilsson kapu mellé lőtt, Remili a hálóba bombázott.

Újra hárommal vezettek a dánok, majd a Veszprém pillanatai következtek, Pesmalbek fejezett be egy gyors akciót, 47. perc: 24-23. Többször is közel került a magyar bajnok az egalizáláshoz, azonban az utolsó lépést nem sikerült megtenni.

Az utolsó 10 perc 26-24-es állással indult, majd jött egy újabb dán találat. Innen már komoly hajrára volt szükség a Veszprémtől, Pascual mester időt is kért. Hibázott az Aalborg is, de a vendégeknél sokkal több volt a technikai baki, 29-25. Innen már nem lehetett felállni, hiába küzdött végig a Veszprém, jóval gyengébb formát mutatott, mint ellenfele.

Tizenhat évet követően kapott ki a BL eső fordulójában a Veszprém, amely egyszer  sem vezetett Aalborgban, a második félidőben pedig végig hátrányban volt.

A magyar bajnok jövő csütörtökön a Nantes együttesét fogadja a sorozatban.

Aalborg–Veszprém: magabiztos dán siker

Aalborg–Veszprém 32-28 (17-15)

Aalborg, 5423 néző. V.: Mitrevszki, Todorovszki (északmacedónok). Aalborg Handbold: NORSTEN - Björnsen 4, HOXER 5, L. Nilsson 2, Hald 1, ARNOLDSEN 6, JUUL-LASSEN 5 (2). Csere: Björgvinsson (kapus), Anderson 1, MÖLLER 5, Knorr 2, Nielsen, Larsen, Rönningen, Antonsen, Munk 1. Edző: Simon Dahl Jörgensen.

One Veszprém HC: Corrales - Marguc 1, Martinovic 2, Pesmalbek 1, Thiagus Petrus, Hesam 3, Cindric 1. Csere: Appelgren (kapus), Ali Zein 2, ELÍSSON 6 (4), Adel 3, REMILI 8, el-Dera 1, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu